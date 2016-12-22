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Kışın yüzünüzü soğuktan koruyun!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk ve rüzgarlı hava yüz felci riskini artırıyor.

Kışın yüzünüzü soğuktan koruyun!
Eklenme: 22 Aralık 2016, 00:06
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Özellikle ani gelen soğuk hava vücudumuzu olumsuz etkiliyor. Soğukta kalma, rüzgar çarpması ve gribal enfeksiyonlar nedeniyle yüz felci ortaya çıkabiliyor.

Yüz felcinden korunmak için;

1. Rüzgarın en etkin olduğu sabah saatlerinde yüzünüzü korumadan dışarı çıkarsanız, yüz felci geçirme ihtimaliniz yüksek. Yüzünüzü direkt soğuğa maruz bırakmamak, yüz felcinden en önemli korunma yoludur. Soğuk ve rüzgarlı havada yüz ve başınızı soğuktan koruyacak şekilde şapka, şal ve atkı kullanmayı ihmal etmeyin.

2. Soğuk kış günlerinde duş alıp dışarı çıkmak ise yüz felcine davetiye çıkarıyor. Bu sebeple saçlarınız tam kurumadan dışarı çıkmamaya özen gösterin.

3. Rüzgara maruz kalmamak için araç kullanırken camları açmamaya dikkat edin.

4. Gribal enfeksiyonlar ve kulak enfeksiyonları da yüz felcine yatkınlığı artırıyor. Bu sebeple uyku ve beslenmenize dikkat etmeli, bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz.

5. Ani ısı yüz felcinin en büyük düşmanı. Aşırı sıcak bir ortamdan soğuğa çıkarken mutlaka önlem almalısınız.

6. Yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve gebelerin yüz felcine yakalanma riskleri çok daha fazladır. Bu kişiler, yüz felcine yakalanmamak için alınması gereken önlemlere herkesten daha fazla dikkat etmelidir.

 
Etiketleryüz felcisoğuk hava
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