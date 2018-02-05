Kışın cildiniz kuruyorsa bunları yapın!

Soğuk, cildin en zorlu düşmanlarından biri olsa da, kış günlerinde cildin kurumasının ve yıpranmasının önüne geçmek imkânsız değil. Herbalife uzmanları kuru ciltle başa çıkmanın yollarını sıraladı:

SICAK SUYA VEDA EDİN

Dünyada sıcak bir duştan daha keyifli pek az şey var, doğru. Ancak her ne kadar vücudu dinlendirse de, sıcak su cildi kurutabilir. Zira sıcak su, cildinizde bariyer görevi gören doğal yağların yok olmasına neden olur.

Herbalife uzmanları bu bariyerlerin cildi nemli, yumuşak ve pürüzsüz tutmak için ihtiyaç duyulan nemi hapsetmeye yardımcı olduğunun, bu nedenle mümkünse ılık suyla duş almanın tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyorlar:

“Her ne kadar küvette keyif yapmaya bayılsak da, banyo süresini kısa tutmakta fayda var”. Banyo süresini 5-10 dakikayla sınırlı tutun. Duştan çıkınca cildinizi nazikçe kurulayın, kesinlikle ovalamayın ve hemen ardından yüz ve vücut nemlendiricisi uygulayın.

NAZİK DAVRANIN

Zaman zaman cildimize kese yapma ihtiyacı hissetsek de kuru bir cilde nazik davranmak gerekir. Cildi sertçe keselemek ya da ovalamak, tahrişe ve kalınlaşmaya sebep olabilir. Ayrıca hassas ciltlere uyguntemizleyicilerin kullanılması da önemlidir.

Sert temizleyici içeriği olan ürünler cildinizde ekstra kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Cildi rahatlatmayı ve yumuşatmayı sağlayan Aloe Vera gibi doğal içerikli bir temizleyici seçmeli ve cildinizi iyice durulamayı ihmal etmemelisiniz.

Vücudunuzu, özellikle de yüzünüzü tüm sabun ve temizleyici kalıntılarından arındırmanız gerekir, zira bu tür ürünlerin ciltte kalması kuruluğa ve kaşıntıya yol açabilir.

HER ŞEYİN BAŞI KORUMA

UVA ve UVB ışınlarının yol açtığı hasar, yaşlanmayı hızlandırır. Güneş ışınlarının yarattığı ince çizgiler, kırışıklıklar ve siyah lekeler sıklıkla ciltte sertlik ve kuruluğa sebep olur. Ancak unutulmamalıdır ki güneş koruyucularını sadece yazın değil, yıl boyu kullanmak gerekir.

Güneş ışınlarına karşı günlük koruma sağlamak ve cilt kuruluğunu hafifletmek için geniş spektrumlu güneş koruması sağlayan bir nemlendiriciyi günlük bakım programınıza dâhil etmelisiniz.