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Kişi başına düşen robot sayınız kaç?

Robotlar yavaş yavaş kapalı mekandan sokağa doğru çıkmaya hazırlanıyor.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:13
Kişi başına düşen robot sayınız kaç?

Robotlarla yaşamayı öğrenmeye başlasak iyi olur. Film gibi algılasak veya neler getireceğini kavrayamasak da robotlar yavaş yavaş kapalı mekândan sokağa doğru çıkmaya hazırlanıyor.

Endüstri devrimlerinin ilk üçü, 100’er yıllık arayla gerçekleşirken, 4’üncüsü, 30 yılı bile beklemeden gündemimize girdi. Daha da vahimi, 4’üncüsü üzerinden 10 yıl bile geçmeden, 5’incisinden bahsedilmesi, işte bu, insanları çileden çıkartmaya yetecek gibi gözüküyor. Her şeyin hazım süresi var; bu kadar kısa sürede bir, nasıl sindireceğiz; iki, kendimizi nasıl adapte edeceğiz?

Bizler daha Endüstri 4.0’ı konuşurken, dünyanın bir yerlerinde 5.0’a geçiş hazırlıklarına başlanmış durumda.

ROBOTLAŞMAYI ANLAMAK

International Federation of Robotics’in 2016 tarihli dünya raporunun, UNCTAD’ın Gelişmekte Olan Ülkelerde Robotlaşma ve Sanayileşme (2016) başlıklı çalışması, sanayide robotlaşmayla ilgili.

Bizdeki oranları henüz bilmiyoruz ama 2015’te dünyada 1.6 milyon sanayi robotu kullanılmaktaymış. Yıllık ortalama yüzde 16’lık bir artışla bu sayının 2019’da 2.6 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Raporda robotlaşma oranı, imalat sanayinde 10 bin işçiye düşen robot sayısı olarak tanımlanıyor. Dünya ortalaması 70 civarında. Liste başında 530 ile Güney Kore yer alıyor. Japonya, Almanya ve ABD bu ülkeyi izliyor.

Robotlar, yapay zekâ alanındaki gelişmelerle birleştiğinde giderek daha ‘akıllı’ hale gelmekte ve 10 yılda robot üretim maliyetinin yüzde 20 düşeceği; ortalama verimlerinin de hızlanarak artacağı; Japonya, G. Kore, Almanya, ABD ve Çin’de ‘daha akıllı’ robot kullanım oranının yüzde 8’den 26’ya çıkacağı raporda öngörülüyor.

DÜNYADA EMEK VERİMLİLİĞİNDE BİR DÜŞÜŞ OLDUĞU BİLİNİYOR

Üzerinde çalışmalar da yapılsa, emek verimliliğini sürdürülebilir şekilde artırmak çok mümkün olmadı, olmuyor. Bunun birçok sebebi var. Temel sebebi, insanların gittikçe mekanikleşmesi ve sonuç olarak buna duyusal reaksiyon göstermesi diyebiliriz.

‘Emek verimliliğinin düşmesi, sanayiye robotların girişini hızlandırıyor mu’ diye de merak ediyor insan.

Kaldı ki ‘robotlaşmadan kaynaklanan verim artışı ve işsizlik’ henüz istatistiklere yansımadı. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda robotlaşma temposunun hızlanıp hızlanmayacağı insanların geleceği için oldukça önemli.

NEREYE GİDİYORUZ?

-Kısa dönemde işsizlik hızla tırmanacak.
-İşsizliğin artması ortaya birçok farklı problemi doğuracak.
-Robotlaşma, ikinci ve ileriye dönük bir tehdit olacak gibi...
-Robotlaşmanın artması, üst nitelikli insanların yetişmesini gerektirecek. Bu durumda mevcut eğitim sistemleri gözden -geçirilecek.
-Robotlaşmaya destek verilerek emeğin metalaşması engellenmiş olacak ve metalaşan emeğin yok olması da uzun vadede kapitalizmi vuran bir sonuç üretecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:13
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