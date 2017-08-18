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'Kısasta hayat vardır!'
Çocuğuna tevavüz eden sapığı öldüren babanın gündemimizde olduğu şu günlerde Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kez daha kulak vermekte fayda var...
18 Ağustos 2017 Cuma 14:07
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 14:07
Kısasta hayat vardır
Muhsin Yazıcıoğlu
İdam
Ne kadar suç
o kadar ceza
idam tartışmaları
Ad Soyad
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emin
17 dk önce
"Kısasta hayat vardır" düsturu uygulanabilseydi, şimdiye kadar 1 cani asılacak 1000 masumun hayatı kurtarılacaktı. Japonya bile anlamış biz anlayamıyoruz.
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