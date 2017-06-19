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Kışanak ve Tuncel hakim karşısına çıkıyor

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Tuncel hakkında açılan davanın ikinci duruşması yarın yapılacak.

19 Haziran 2017 Pazartesi 14:00
Kışanak ve Tuncel hakim karşısına çıkıyor

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan ve güvenlik gerekçesiyle Malatya Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilen davanın ikinci duruşması, yarın yapılacak.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmaya sanıklar Kışanak ve Tuncel'in tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılması bekleniyor.

İlk duruşması FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması için hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda görülen davada, mahkeme heyeti Kışanak ve Tuncel'in üzerlerine atılı suçun mahiyeti, gizli tanık beyanları, tanık beyanları, teknik takip tutanakları, delillerin tamamen toplanılmamış olması nedeniyle duruşmayı ertelenmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İddianameden

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 14:00
  1. dava
  2. Duruşma
  3. Gültan Kışanak
  4. Malatya
  5. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi
  6. Sebahat Tuncel
  • abdoabdo1 sa önce
    asın bu tipsizleri. suratlarında meymenet hayır yok bu vicdansızların
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