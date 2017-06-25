Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu iyi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camii'nde kısa süreli rahatsızlık geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı için Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde bayram namazını kıldı. Ardından açıklama yaptı:

"Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasının birliğine beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamdolsun kısa sürede toparlandı. Şu anda iyi bir konumdayım. Programımıza 3'te Haliç Kongre Merkezi'nde devam edeceğiz."