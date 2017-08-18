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Kısa göz teması çocuklarda kaygı habercisi

Çocuklarda görülen kısa süreli ve sık göz temaslarının korku ile beraber anksiyete yani kaygı bozukluğunun habercisi olduğu ortaya çıktı.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:03
Kısa göz teması çocuklarda kaygı habercisi

Münübe Yılmaz

İletişimin bir parçası olarak görülen göz kontağı, çocukların da hislerini gösterme konusunda büyük öneme sahip. Özellikle göz teması kurmamak yahut kısa süreli göz teması çocuklarda korku duyma belirtisi olarak kabul edilirken, California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kısa süreli ve sık göz kontağı kuran çocuklarda anksiyete yani kaygı bozukluğunun da olduğunu ortaya  koydu. California Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Kalina Michalska’nın The Journal of Child Psychology and Psychiatry’de yayınlanan bir makalesinde, çocukların kurduğu kısa süreli ve sık göz kontaklarının, aslında tecrübe ettikleri korkunun en büyük göstergesi olduğuna yer verilirken, bu tarz göz temaslarının kaygı bozukluğunun habercisi olup olmadığını da anlamak için bazı noktalara dikkat edilmesi tavsiye ediliyor. Kaygılı anında göz temasından çekinen çocuğun, bir yetişkinin gözetimi altındayken de benzer göz hareketlerinde bulunup bulunmaması, çocuklarda kaygı bozukluğunun en temel belirleyicilerinden. Yine kaygılı çocuğun göz temasından kaçınması veya zorla göz teması kurmaya ikna edilmesi halinde sözlü iletişimden kaçması ve susması da çocuklarda kaygı bozukluğunun habercisi olabiliyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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