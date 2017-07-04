Kısa gelen gömlek nasıl uzatılır?

Vücudunuza tam oturan bir gömlek giydiğiniz zaman kendinizi çok iyi hissedersiniz. Bir bakmışsınız ki, gömlek kısalmış. Belki alınan kilolardan dolayı boyu istediğiniz uzunlukta değil. Bu durumda ne yapacaksınız? Gömleği atmak veya başka birine vermek yerine gömleğin boyunu uzatabilirsiniz.



GÖMLEK BOYU NASIL UZATILIR?



Bir leğene veya küvete ılık suyu doldurun.



Suya 1/4 su bardağı saç kremi veya bebek şampuanı koyunuz. Şampuan veya krem suda tamamen çözünecek şekilde ellerinizle karıştırın. Bebek şampuanı veya saç kremi kumaşın liflerini yumuşatmaya yardımcı olur, kolayca gerilir.



Gömleği suyun üzerine yatırın, sonra batırıncaya kadar itin.



15-30 dakika kadar suyun içinde bırakın.



Suyu boşaltıp soğuk su doldurun. Gömleği suya batırın ve durulanmasını sağlayın. 5 dakika suyun içerisinde tutun. Çıkardıktan sonra hafifçe sıkın.



Gömleği temiz banyo havlularının üzerine koyun, iki elinizle gömleğin yaka bandından tutun ve aşağıya çekin. Bu hareketi gömleğin her tarafına yapın. Gömlek istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar yakasından aşağıya doğru çekin.



Gömlek istediğiniz boyuta geldiğinde kurumaya bırakın.



Ayrıca çok ıslakken bir kıyafet askısına asarak gömleği daha da uzatabilirsiniz.