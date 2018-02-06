Kışa doğru Mars

NASA’nın Mars yüzeyinde görev yapan “Curiosity” (Merak) gezgini, Gale Krateri’ndeki Vera Rubin Tepesi’nden çarpıcı bir panoramik görüntü elde etti. Mars’ta kış döngüsünden kısa süre önce elde edilen görüntülerde güneş açısının elverişli olması sayesinde çok fazla detayın yakalanması mümkün oldu. 2012 yılında iniş yaptığı bölgeden 18 kilometre mesafede olan Curiosity’in çekim yaptığı Gale Krateri’nin alanının 154 kilometre çapında olduğu biliniyor.