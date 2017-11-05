Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kış üslenmesine geçme hazırlığı yapan PKK’ya ağır darbe

Kış üslenmesine geçme hazırlığı yapan PKK'ya yönelik yapılan operasyonda mayın yapımında kullanılan metal ve amonyum nitrat eritme makinesi ele geçirildi.

05 Kasım 2017 Pazar 13:51
Kış üslenmesine geçme hazırlığı yapan PKK’ya ağır darbe

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından ’Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-142 Operasyonu’ yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütünün Zovank Yaylası (Şenyayla Grubu) bölgesindeki kış üslenmesi ile ilgili hazırlıklarına yönelik icra edilen operasyonda, 1 adet mayın yapımında kullanılan metal ve amonyum nitrat eritme makinesi, 1 adet sırt çantası, 5 top bakır tel, 8 top kablo, 9 adet akü, 2 adet demir testere, 200 adet büyük pil, 1 adet büyük tüp, 1 adet tüp kesme makinesi, 26 adet ayakkabı, 10 adet silikon, 10 adet murç, 3 adet kitap, 250 metre beyaz renkli bez, 1 adet keser, 1 adet su botu, muhtelif mutfak ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 13:51
  1. muş
  2. terröist
  3. pkk
  4. kış hazırlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meram Belediyesi kışa hazır
    1. Meram Belediyesi kışa hazır
    2. İspanya'ya bir darbe de o bölgeden!..
    3. Çocuğunuza EPOC yaptırdınız mı?
    4. Cam filmlere ilk ceza 206 lira, ikinci..
    5. Kuzey Kore'den Donald Trump'a, Güney..
    6. Şehit polisin sözleri yürek yaktı:..
    7. Şehit polis annesi endişelenmesin diye..
    8. Ayağına batan taş hayatını kararttı
    9. TÜRSES’ten lezzet haritasına destek
    10. SGK kararını açıkladı: Süre uzatıldı
    11. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde..
    12. Dünya mutfaklarına üç kat lezzet
    13. Kerkük'te çifte saldırı: 5 kişi öldü
    14. Türkiye’nin 16. büyük jeotermal enerji..
    15. Milyonlarca emekliyi sevindirecek..
    16. PKK'lı teröristlerin kaldığı mağarada..
    17. İstanbul Maraton koşusunun ateşi yandı
    18. Moğultay’ın damadı tutuştu
    19. Türk otomobilinin kısa tarihi: Asırlık..
    20. Bakan Çavuşoğlu, son 3 günde 2. kez..
    Mehmetçiğin farkını bu hikayeyle anlattı
    Mehmetçiğin farkını bu hikayeyle anlattı
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü
    Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek