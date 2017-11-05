Kış üslenmesine geçme hazırlığı yapan PKK’ya ağır darbe
Kış üslenmesine geçme hazırlığı yapan PKK'ya yönelik yapılan operasyonda mayın yapımında kullanılan metal ve amonyum nitrat eritme makinesi ele geçirildi.05 Kasım 2017 Pazar 13:51
Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından ’Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık 2017-142 Operasyonu’ yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütünün Zovank Yaylası (Şenyayla Grubu) bölgesindeki kış üslenmesi ile ilgili hazırlıklarına yönelik icra edilen operasyonda, 1 adet mayın yapımında kullanılan metal ve amonyum nitrat eritme makinesi, 1 adet sırt çantası, 5 top bakır tel, 8 top kablo, 9 adet akü, 2 adet demir testere, 200 adet büyük pil, 1 adet büyük tüp, 1 adet tüp kesme makinesi, 26 adet ayakkabı, 10 adet silikon, 10 adet murç, 3 adet kitap, 250 metre beyaz renkli bez, 1 adet keser, 1 adet su botu, muhtelif mutfak ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.