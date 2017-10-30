Kış üslenmesinde terör örgütü PKK ne durumda?

Suriye ve Irak’ta yaşanan siyasi gelişmeler,PKK’nın içinde bulunduğu süreci yeniden değenlendirmesine neden oluyor. DEAŞ’ın kalesi Rakka, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin kontrolüne girdi. Bu durum, PKK’nın - her ne kadar ABD’nin desteği varsa da - Suriye üzerindeki planları ve etkinliği açısından önemli bir dönemeç.

Örgüt, ABD’nin silah desteği ile bölgede hiç beklemediği bir konuma ulaştı.

Böylelikle, Türkiye’nin Fırat Kalkanı harekatıyla kestiği Kandil-Afrin-Amanoslar-Batı Anadolu geçiş güzergahının alternatifi yaratılmış oldu.

Barzani’nin refedandumla başlayan özerklik manevrası, yine PKK’nın Kuzey Irak’taki varlığının lehine bir durum yarattı.

Siyasi süreç devam ederken, örgütün Türkiye’deki silahlı kadroları, yavaş yavaş kış üslenmesine geçmeye başladı.

Kadrolarının önemli bir bölümünü DEAŞ’la savaşmak için Suriye’de konuşlandıran PKK’nın Türkiye toprakları içindeki silahlı kadroları belki de son yılların en sıkıntılı kış üslenmesi dönemini yaşıyor.

Güvenlik güçlerinin İHA ve SİHA’larla yoğunlaştırdığı operasyonlar hem Türkiye içinde hem de sınır ötesinde PKK grupları için büyük tehdit noktasına ulaştı. Örgütün silahlı kadroları, özellikle bir yerden başka bir yere geçişleri sırasında adeta nefes alamaz oldu.

Sahadan gelen eleman bilgileri üzerine harekete geçen güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği hava operasyonları, bir süredir örgüt yönetiminin savunma geliştiremediği hale dönüştü.

Bu konuda güvenlik güçlerinden devletin tepe yönetimine farklı içerikli raporlar geliyor. Ancak, hepsindeki genel değerlendirme, “örgütün kış üslenmesi öncesinde yurt içi faaliyetlerinde sorunlu bir dönem yaşadığı” yönünde.

Kadro değişimi

Elde edilen bilgilere göre, PKK’nın Türkiye’deki kırsal kadrolarında yönetim problemi baş gösterdi. Örgütün bazı sözde eyalet sorumluları Kandil tarafından değiştirildi.

Mesela, örgüt için en önemli sözde eyaletlerden Amed’in sorumlusu Kendal kod adlı Sadettin Dede’nin Kandil’in talimatıyla görevden alındığı belirtiliyor. Dede’nin başarısız yönetim nedeniyle Kuzey Irak alanına çekildiği yönünde tespitler mevcut. Örgütün Botan ve Erzurum sorumlularının da Dede gibi görevden alındığı ifade ediliyor.

Güvenlik güçlerinin PKK’nın 2017 kış üslenmesiyle ilgili önemli tespitleri var.

Örgüt, bazı bölgelerde, mesela Erzurum ve Serhat bölgesinde erken kış üslenmesine geçmek istiyor. Botan, Zap, Mardin bölgelerinde kış üslenmesine daha geç geçmeyi planlıyor. Bazı kadrolarını ise kış üslenmesi kapsamında Irak’a çekmenin hesaplarını yapıyor.

Geçişler küçük gruplarla

Bu çerçevede, PKK’nın kırsala yönelik hareket tarzı değişti. Örgütün silahlı grupları, 10 kişinin altına düştü. Evvelden sayıca daha kalabalık olan ana intikal gruplarının hareketliliği, şimdi gizliliğin sağlanması amacıyla 6-7 kişilik gruplarla gerçekleştiriliyor.

Bir bölgeden başka bir bölgeye geçişler, birbirine yakın iki grup halinde geçişler yapılıyor. Bu yeni hareketliliğin amacı, güvenlik güçlerinin özellikle hava operasyonlarında yer tespiti yapılmasıyla ağır zayiat verilmesinin önüne geçilmesi olarak değerlendiriliyor.

Örgüt, devletin kullandığı teknik imkanların, kış üslenmesinden önce zayıflayacağını düşünüyordu. Örgüte büyük zayiat verdiren İHA ve SİHA’ların yağışlı, bulutlu ve sisli havalarda etkisiz olacağını düşünüyordu. Ancak, sonuç pek de örgütün beklentisi gibi olmadı. Halen, İHA’lardan gelen bilgilerle SİHA’lar ve uçaklarla aralıksız operasyonlar devam ediyor.

‘Milislere dikkat talimatı’

Kandil’den Türkiye’deki silahlı gruplara yönelik verilen diğer bir talimat ise hem kış üslenmesinin yerleşim alanlarına yakın küçük gruplarla yapılması, hem de kış üslenmesi için bağlantı kurulan kişilerin kontrol edilmesi.

Örgüt yönetimi, son dönemde PKK’nın “milis” olarak tanımladığı kişilerin devlete yakın durması nedeniyle kırsalda hiç beklenmedik zayiatların verildiği gerekçesiyle kış üslenmesinde yardım alınan kişilere çok dikkat edilmesini istedi.

PKK’nın Kandil’deki ana yönetim kadrosunun talimatları son dönemde medya alanlar sorumlusu olarak Amed ve Malazgirt kod isimlerini kullananan Fehmi Atalay ile önceden sözde Dersim sorumlusuyken şimdi Irak’ta Kuzey Genel Sorumlusu olarak görev yapan ve Baver kod adını kullanan Süleyman Şahin tarafından veriliyor. Atalay ve Şahin, PKK’nın silahlı gücü HPG’nin sorumlusu Cemal kod adındaki Karayılan">Murat Karayılan’ın talimatlarını telsizle kadrolara bildiriyor.

PKK’nın silahlı kadrolarına telsizle “Kış üslenmesini garantiye alın. Yerleriniz hazır olup, kış üslenmesine geçmeden hemen önce küçük de olsa bulunduğunuz yerlerde eylemler yapın” talimatları verilmeye başlandı.

Ayrıca, yakın dönemde hiç eylem yapmayan veya yapamayan silahlı gruplara yönelik eleştiriler var.

Bu nedenle telsiz talimatlarında eylemlerin, grupların kendi inisiyatiflerinde gerçekleştirebileceği eylemler olmasına dikkat çekiliyor.

Hedef kadroyu korumak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’nın kış üslenmesiyle ilgili gelişmeleri yerinde değerlendirmek amacıyla hem Van’da hem de Diyarbakır’da bölge valileri, emniyet müdürleri ve Jandarma komutanlarıyla bir araya geldi.

Her iki toplantının tek Gündem maddesi vardı: PKK’nın kış üslenmesi sırasındaki terörle mücadele çalışmalarının hız kesmeden yürütülmesi.

Gerek Suriye’deki ağır çatışmalar, gerekse Türkiye’de yürütülen terörle mücadele çalışmalarıyla PKK’nın Türkiye’deki silahlı gruplarının sayısı geçmiş yıllara oranla önemli ölçüde azaldı.

Örgütün bu kış sürecince asıl amacının “bahara kadar yurt içindeki kadrolarını korumak” olduğu ifade ediliyor.