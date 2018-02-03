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Kış sezonunu yeni gözdesi: Zigana

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Dağı'nda bulunan, Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezi Zigana Gümüş Kayak Merkezi, son yılların en yoğun kayak sezonunu yaşıyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:59
Kış sezonunu yeni gözdesi: Zigana

Özellikle hafta sonları yoğunluğu iyice artan tesiste, 3 ay önce başlayan kayak sezonunun son günleri olmasına rağmen kar kalınlığı istenen seviyede. Trabzon ve Gümüşhane'ye birer saat mesafede bulunan tesis kayak, kızak ve snowboard yapmak isteyenlerin akın ettiği bölge oldu.

Sezonun başlamasından beri yaklaşık 30 bin kişinin faydalandığı ve Doğu Karadeniz’in ilk kayak merkezi olan tesis özellikle hafta sonları üniversite öğrencilerinin akınına uğruyor. Ulaşımın kolay olması nedeniyle bölgenin adeta cazibe çekim merkezi olan Zigana Dağı’nda güneşli havanın tadını 7'den 70'e herkes çıkartıyor.

Kar kalitesinin ve kar seviyesinin oldukça yüksek olması nedeniyle bu yıl kayak sezonunun çok iyi geçtiği bölgede 3 ayda yaklaşık 30 bin kişi Zigana’yı ziyaret etmiş.

Kayak, kızak, snowboardun yanı sıra kar motorlarıyla sürücü eşliğinde tura da çıkılabilen Zigana’da konaklama imkanı ve eşsiz manzaraya karşı sıcak bir şeyler içip keyif yapma şansı da var.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 12:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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