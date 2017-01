Kış sebzeyi vurdu

Bafra'da kışlık sebze üreticisi ve komisyoncusu Murat Şahin, kışlık sebzede ihracatın olmadığını, ufak çapta Gürcülerin mal aldığını söyledi. Şahin, "Havaların soğuk gitmesiyle mal birikmiyor, olan mal kesiliyor. Şu anda fiyatlar iyi. Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Ankara, İstanbul mal alıyor, dönem dönem güneye de mal gidiyor. Fiyatlar genelde hava şartlarına bağlı. Kış sert geçerse fiyatlar iyi oluyor" dedi.



"Türkiye'nin her tarafına mal sevkiyatımız var"

25 çeşit 600 dönüm karnabaharlarının olduğunu belirten Şahin, "Hasada 10'uncu ayda başlıyoruz, 5'inci aya kadar her çeşit mal çıkartıyoruz. Özellikle karnabahar ekenlere söylüyorum, 8 çeşitten aşağı ekmesinler. 10 dönüm de eksen en az sekiz çeşit olmalı. Denk gelirse 2 çeşitten masraflarını alır, diğerlerini ucuz da satsa para kazanır. İstanbul'da 400 şubeli bir markete mal yapıyoruz. Bugün yüklediğimiz mal yarın tezgahlarında satışta oluyor. Büyük ulusal marketler var, onlara gönderiyoruz. Türkiye'nin her tarafına mal sevkiyatımız var" diye konuştu.



Hal ile köylünün arasında bir uçurum olmadığını belirten Şahin, "1 liralık bir malda bize 5 kuruş kalıyor. Bunu en son satan market ve pazar. Pazarcı 1 liraya aldığı bir malı 2 liraya perakende satıyor. Vatandaşı uyarıyorum. Bunlardan almasınlar, ucuz veren yerden alsınlar. Fiyat artışlarının kesinlikle halle alakası yok. Her zaman en son satan fahiş fiyatı onlar koyar. Marketler ve pazarcılar" şeklinde konuştu.



Bafra Ovası'nda yetişen beyaz lahana 60 kuruş, kırmızı lahana 1 lira, karnabahar 1.5 lira ve brokoli 3 liradan satılıyor.