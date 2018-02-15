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Kim Jong-un'a benzeyen kişi ortalığı karıştırdı

Kış Olimpiyatları'nda Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasında maç oynandı. Maç sırasında Kuzey Koreli amigo kızların arasına giren ülkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kişi, güvenlik görevlilerince salondan uzaklaştırıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:51
Kim Jong-un'a benzeyen kişi ortalığı karıştırdı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasında oynanan maçta, Kuzey Koreli amigo kızların arasına giren ülkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kişi, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların beşinci gününde, Birleşik Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasındaki B grubu karşılaşması sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Takımı desteklemek için tribündeki yerlerini alan Kuzey Koreli amigo kızlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a oldukça benzeyen adamı görünce hayrete düştü. Kızların tezahüratlarına, elindeki bayrağı sallayarak eşlik eden adam, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından spor salonundan uzaklaştırıldı.

Müsabakayı 4-1 kazanan Japonya Kadın Buz Hokeyi Takımı, olimpiyatlardaki ilk galibiyetini aldı. İsviçre ve İsveç karşısındaki 8-0'lık mağlubiyetler sonrası Japonya'ya da yenilen Kore ise ilk golünü atarak teselli buldu.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:51
  1. Kuzey Kore
  2. Güney Kore
  3. kış olimpiyatları
  4. Kim Jong-un

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