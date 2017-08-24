Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. 1 Nisan 2017 tarihinde sona eren Kış Lastiği Takma Zorunluluğu, 1 Aralık 2017 tarihinde tekrar başlayacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde; ''Ülkemiz karayollarında seyreden yabancı plakalı araçlar da dahil olmak üzere ticari ve özel tüm araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir'' dendi.

KHK/687 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bulunan madde:

“Kış lastiği zorunluluğu"

MADDE 65/A – Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.”

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAMA CEZASI: 612 TL

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması çerçevesinde İstanbul'da trafik ekiplerince denetim yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Büyük İstanbul Otogarı çıkışında yaptığı kontrollerde, lastiklerin diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara(M+S) sahip olup olmadıklarını denetledi. Denetimde, araçlarında kış lastiği bulundurmayan sürücülere 612 lira idari para ve trafikten men cezası uygulandı. Kış lastiği olmazsa karlı yollarda gidilemeyeceğini dile getiren şoförler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.Bu arada, bazı sürücüler bayilere giderek araçlarına kış lastiği taktırdı.Şoför Alp Arslan, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen İhsan Özdemir ise, "hepimizin can güvenliği için gerekli bir uygulama. Kış lastiği olmayanlara uygulanan ceza normaldir. Bizim için, yolcular için yapılıyor neticede." şeklinde konuştu.

Otomobillerde kış lastiği zorunlumu?

Kış lastiği uygulamasına hususi otomobillerde tabidir fakat takma zorunluluğu belirli durumlarda geçerlidir. Kış lastiği takma zorunluluğu yoğun geçen kış şartlarına göre Valiliğin Emniyet Genel Müdürlüklerine vereceği talimatlarla belirlenmiştir. Şayet yoğun olarak kar yağışı, don olayları veya benzeri durumlarda Valiliğin vereceği talimatlara bağlı olarak emniyet birimlerinin uygulaması sonucu hususi otomobiller denetimlere tabi tutularak kış lastiği kontrollerinden geçirilecektir.

Yapılan denetimlerde kış lastiği veya araç lastik zinciri kullanmayan hususi araç sürücülerine İdari Para Cezası uygulanır veya bulunduğu il sınırları dışına kış lastiği veya araç lastik zinciri takmadan yola çıkmasına izin verilmez. Hususi araç kullanan araç sahiplerini dikkat etmesi gereken nokta yoğun geçen kış mevsiminin durumuna göre araçlarına kış lastiği veya araç lastik zinciri takarak yola çıkmaları hem kendileri hem de diğer araç kullanan sürücülerin can güvenliği için gereklidir.

Hangi illerde ve hangi tarihlerde otomobillerde kış lastiği takmanın standart bir uygulama olamayacağı için araç kullanıcıları valiliklerin kararlarını kontrol etmeli ve buna göre araç kullanmalıdır