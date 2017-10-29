Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kış lastiği hakkında doğru bilinen yanlışlar

Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, sürücülerin kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanma hatasına düşebildiğini bunun da çok tehlikeli olduğunu belirtti.

29 Ekim 2017 Pazar 17:37
Kış lastiği hakkında doğru bilinen yanlışlar

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, sürücülerin kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanma hatasına düşebildiğini belirterek, "Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir." dedi.

Bayrakçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel tasarlanmış desenleri bulunan lastiklerin kış lastiği olarak tanımlandığını söyledi.

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlarda 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği kullanılmanın zorunlu olduğunu hatırlatan Bayrakçeken, şöyle devam etti:

"Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir sırasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz."

MUTLAKA LASTİK BALANSI YAPILMALI

Bayrakçeken, taşıt dinamiği bakımından, tutunma, viraj hakimiyeti, yanal kuvvetler gibi faktörlerden olumsuz etkilenmemek için olabildiğince standart ölçünün tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kış lastiklerinde yola temas genişliğinde değişiklik olmaması için hava basıncının azaltılması gerektiğini aktaran Bayrakçeken, "Kış-yaz lastik değişimlerinden sonra mutlaka lastik balansı yapılmalıdır. Balans bozukluğu bir taraftan titreşim oluşturarak sürüş konforunu etkilerken diğer taraftan fren mesafesini artırarak kazalara zemin hazırlamaktadır. Sürücüler kış lastiğinin yanı sıra zincir gibi donanımları da yanlarında bulundurmaları zorunludur." diye konuştu.

Kış lastiği kullanımının yakıt tüketimini hava sıcaklığı, taşıt hızı, zemin, yağış durumu ve hava basıncı gibi faktörlere bağlı olarak artırabileceğine işaret eden Bayrakçeken, şunları kaydetti:

"Sürücülerimizin yaptığı hatalardan birisi de kış lastiğini sadece çekici tekerlerde kullanmaktır. Taşıtlarda arkadan kayma oldukça tehlikelidir. Önden çekişli bir taşıtta ön tekerleklerde kullanılan kış lastiği sadece doğrusal yönde fayda sağlarken yanal olarak yeterli fayda sağlanamayacağı için taşıt spin atmaya başlayabilir. Bu nedenle 4 tekerleğe de kış lastiği takılmalıdır."

Bayrakçeken, lastik değişimi sonrasında yaz lastiklerinin güneş görmeyen, nem içermeyen lastik otellerinde jant ile bekletilecekse yatay, sadece lastik olarak tutulacaksa düşey dizilmesi gerektiğini anlattı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 17:37
  1. Afyon Kocatepe Üniversitesi
  2. Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: Zor oyunu bozar
    1. Erdoğan: Zor oyunu bozar
    2. Süper Lig'de Trabzonspor,..
    3. Siyasette günün özeti - 29 Ekim 2017
    4. Çocukların bayrak sevgisi böyle..
    5. Somali'de saldırı: Çok sayıda ölü var
    6. İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet,..
    7. Melih Gökçek'ten istifa sonrası ilk..
    8. Konyaspor, Osmanlıspor'u üzdü
    9. Barcelona Cumhuriyet Bayramı'nı böyle..
    10. Siyonistlerin yıkım işgali
    11. Mesud Barzani'nin yerine kim gelecek?..
    12. İstanbul Müftülüğü üniversite yaptırıyor
    13. Camiler gençlerle güzel
    14. AB'yi korkutan gelişme, yıkıcı dalga..
    15. İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu'..
    16. Komandolardan nefes kesen eğitim
    17. Kış lastiği hakkında doğru bilinen..
    18. Melih Gökçek'in keyfi yerinde
    19. Yer Adana... 80 saniyede silip süpürdü
    20. Fatih Erbakan kimdir?
    Azgın azınlığa boyun eğdi
    Azgın azınlığa boyun eğdi
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
    Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
    Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
    Kritik uyarı: Afrin'i almazsak Hatay gider
    Kritik uyarı: Afrin'i almazsak Hatay gider