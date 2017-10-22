Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamurun fiyatı el yakıyor

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamurun yaprağının kilogramı 80, çiçeğinin kilogramı ise 200 liradan satıcıya sunuluyor.

Fiyatların yüksek olmasına rağmen satışlarda bir düşüş yaşanmadığını dile getiren aktar Adem Diyenli, “Ihlamur fiyatları hemen hemen geçen seneyle aynı seyrediyor. Geçen sene yapraklı ıhlamuru kilosu 80 liradan satıyorduk, bu sene de aynı fiyattan satıyoruz. Son 10 gündür ıhlamur satışları gayet iyi gidiyor. Çiçek ıhlamurun fiyatı ise 200 lira. Çiçek ıhlamur, içerisinde yaprak olmadığı için diğerine göre daha değerli. Çiçek ıhlamuru kilo olarak pek satamıyoruz. 5 liralık paketler halinde 40 gramlık olarak satıyoruz. Vatandaşlar, çiçek ıhlamuru pek tercih etmiyor. Satışı arada sırada oluyor” dedi.

Kışın aktarlarda en fazla satılan diğer ürünler ise altınotu, zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği ve adaçayı olarak sıralanıyor.