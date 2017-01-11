Kış aylarında soğuktan koruyan besinler

Soğuk havalardan en çok etkilenenlerin çocuklar, yaşlılar, hamileler, vejeteryanlar ve demir yetersizliği olan kişiler olduğunu belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, soğuk havada vücut sıcaklığını korumak ve hasta olmanın önüne geçmek için tüketilecek besinleri sıraladı.

Soğuk havadan koruyan ve sıcak tutan besinleri anlatan Zünbülcan, "Vücut ısısını artıran en temel baharatlar zencefil ve karabiberdir. Özellikle boğaz ağrısı yaşayan kişiler bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı bal ve toplamda bir çay kaşığı olmak üzere zencefil ve karabiber karışımından ekleyerek hem boğaz ağrısını hafifletmiş hem de soğuktan korunmuş olur. Soğuk havalarda termojenik denge dediğimiz sıcaklık dengesini kurmayı kolaylaştıran en temel besinler ise protein açısından zengin besinlerdir. Soğuktan korunmak için peynir, kuru fasulye, nohut gibi kaliteli protein kaynaklarını diyete dahil etmelisiniz.

Demir, vücudun çalışmasını hızlandırarak ısı dengesinin sağlanmasında yardım eden önemli bir mineraldir. Demir açısından oldukça zengin olan ciğer ve kırmızı et soğuk havalarda üşümeyi azaltır. 4 bin yıl öncesi eski Çin Yazıtları'nda günlük hayatta tedavi edici ve sağlığı, destekleyici özellikleri anlatılan tarçının sağlığa olan faydalarından biri de soğuk havalarda vücut direncini artırmaktır. Tarçının içerisinde bulunan bazı maddeler doğal bir antimikrobiyal ajan olarak işlev görmesini sağlar. Bu sayede tarçın vücudu mikroplara karşı korur" dedi.

Soğuk hava kalkanı besinler

Kuru üzüm, dut, üzüm,yumurta ve keçi boynuzu pekmezinin de soğuk hava kalkanı besinlerden olduğunu kaydeden Zünbülcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin sevdiği, çocukken okula giderken annemizin önlük ceplerine doldurduğu kuru üzüm-leblebi de soğuktan korunmak için iyi bir alternatif. Burada önemli olan porsiyon kontrolünü sağlayabilmektir. Üşüyorsanız ve kan şekerinizde herhangi bir sorun yok ise günde bir avuç kuru üzüm tüketerek soğuya karşı savaşabilirsiniz. Dut, üzüm ve keçi boynuzu pekmezinden birer ölçü eklenerek hazırlanan karışım vücudu ısıtarak, soğuğa karşı korur. Sabah evden çıkmadan evvel tüketilecek pekmez karışımı soğuk havaya karşı olan dayanıklılığı arttırır. Her sabah yenen bir yumurta gün boyunca bedeni hem zinde tutar hem vücudun soğuktan korunmak için ihtiyacı olan kaliteli proteinleri almamıza destek olur."

Şifa veren tarçın çayı tarifi

Şifa veren tarçın çayı tarifini de paylaşan Diyetisyen Derya Zünbülcan, "İki çubuk tarçın, iki tatlı kaşığı beyaz çay/yeşil çay, iki parça portakal kabuğu, 500 mililitre su, kullanacağımız malzemeler. Tarçın, beyaz/yeşil çay, portakal kabuğunu cam veya porselen bir demlikte karıştırın. Üzerine 500 mililitre kaynamış 1-2 dakika beklemiş suyu ilave edin. Demliğin ağzını kapatarak 5 dakika demleyin. Günde bir-iki fincan içebilirsiniz" diye konuştu.