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Kış aylarında AVM'lerde enfeksiyon riski

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, AVM'lerin kalabalık ve sirkülasyonu fazla olduğu için "sağlık açısından riskli alanlar" kategorisinde.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:58
Kış aylarında AVM'lerde enfeksiyon riski

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir alışveriş merkezinde (AVM) ne kadar uzun süre kalınırsa, hastalık kapma olasılığının o kadar arttığını belirterek, "O yüzden mümkün olduğu kadar işimizi bitirip çıkmamız lazım. AVM'ler vakit geçirilebilecek yerler değil, özellikle kış aylarında." dedi. Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AVM'lerin kalabalık ve sirkülasyonu fazla olduğu için "sağlık açısından riskli alanlar" kategorisinde değerlendirilebileceğini söyledi. 

Her hastalığın bulaştırma özelliği ve mesafesinin faklı olduğunu aktaran Ceylan,"AVM'nin üçüncü katında bulunan bir çocukta su çiçeği varsa eğer, zemin katında başka duyarlı bir kişiye o virüsü bulaştırabilir. Çünkü bunlar (virüsler) küçük damlacıklarla taşınıyor. Onun bir öksürüğüyle virüsler havada uzun süre asılı kalıyor ve sirkülasyon ile dolaşıyor. Bazı hastalıklar var ki daha büyük damlacıklarla taşınıyor. Bunlar çok uzak mesafeye gitmiyor, bir iki metre ancak gidebiliyor ve sonra yere doğru çöküyor. Siz hastayla bir metre mesafede durduğunuz zaman bulaşabilir ama en çok buluşma yolu, onlar öksürüyor ve bakteri bir yere konuyor, siz de gidip ellediğiniz zaman elinizi de ağzınıza burnunuza sürdüğünüz zaman bulaşıyor." şeklinde konuştu. 

"Virüsler yüzde 50 oranında gözden giriyor" 

Ceyhan, AVM'lerde vakit geçiren kişilere hijyen açısından, şu önerilerde bulundu: 

"Virüsler daha çok burun ve ağız yoluyla giriyor ama virüsler yüzde 50 oranında gözden giriyor. Dolayısıyla göze dokunduğunuzda da girebilir. O yüzden temel şey el temizliği. AVM'lere gittiğiniz zaman ne olursa olsun nereye dokunursanız elinizi temizlemeniz lazım. AVM'lerde dolaştığınız için sürekli elinizi de yıkayamazsınız. Bu sebeple insanların ceplerinde ya da çantalarında dezenfektan taşımalarını öneriyoruz. Böyle bir durumda hemen çıkarıp ellerini temizleyecekler." 

Ceyhan, "Bir AVM'de ne kadar uzun süre kalırsanız bir hastalık kapma olasılığınız o kadar fazla artar. O yüzden mümkün olduğu kadar işimizi bitirip çıkmamız lazım. AVM'ler vakit geçirilebilecek yerler değil, özellikle kış aylarında." ifadelerini kullandı. 

"Grip virüsü AVM'lerde zatürreye dönüşebilir" 

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Yardımcı da özellikle büyükşehirlerde bireylerin kışın en çok tercih ettiği mekanların başında AVM'lerin geldiğini, değişen yaşam tarzı ve alışkanlıklara paralel olarak sayıları hızla artan AVM'lerin kendine özgü hastalıkları da beraberinde getirdiğini söyledi. 

Yardımcı, "Solunum yolu enfeksiyonlarının öncülerinden biri olan mevsimsel grip, sonbahar ve kış aylarında birçok insanı etkileyen halsizlik, yorgunluk ve ateşin eşlik ettiği influenza denilen virüsün neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığı taşıyan kişilerin hapşırık ve öksürük gibi solunum salgılarının havada asılı kalmasıyla ortaya çıkan damlacıklarla hastalık yayılabilmektedir. Özellikle alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde virüsün işi çok kolaydır. Hastalık basit üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularından zatürreye kadar ilerleyebilmektedir. Yani grip virüsü AVM'lerde zatürreye dönüşebilir." diye konuştu. 

"Yemek masalarını temizlemeden oturmayın" 

Restoran katlarında masaların ortak kullanıldığını ve "hızlı tüketim" dolayısıyla hijyenin yeterince sağlanamadığını aktaran Yardımcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Kalabalığın artmasıyla birlikte restoranlarda da yoğunluk artmakta ve ortak kullanılan masalar bu hızlı tüketim sırasında uygun olarak temizlenememektedir. Bunun sonucunda gıda yoluyla bulaşabilen ve özellikle bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi bulgularla ortaya çıkan sindirim sistemi enfeksiyonları ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kişiler kullanacakları yemek masalarını temizlemeden oturmamalıdır. Dezenfektan özellikli ıslak mendillerle masa temizliğinin sağlanması, temizliğinden şüphe edilen ortamlardan uzak durulması gerekmektedir."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 12:58
  1. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
  2. AVM
  3. sağlık açısından riskli alanlar
  4. virüs
  5. hastalık
  6. Grip virüsü
  7. Solunum yolu enfeksiyonları
  8. grip
  9. sonbahar
  10. restoran
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