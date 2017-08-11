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Kırşehirli gençler saz yapımını öğreniyor

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, gençlerin Türk kültürünün bir parçası olan saz yapımını ve tamirini öğrenmeleri için ’Gençler Abdal Sazı Yapmayı Öğreniyor’ kursu düzenledi.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:41
Kırşehirli gençler saz yapımını öğreniyor

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14-29 yaş arası gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan ‘GENCDES’ projesi kapsamında ’Gençler Abdal Sazı Yapmayı Öğreniyor’ kursu düzenledi. Kursa katılan 15 genç, Kırşehirli Neşet Ertaş’ın geleneğini sürdürerek saz yapımını ve tamirini öğrenecekler.

Kurs hakkında dair bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan, kursun kısa süreli olmasına rağmen oldukça verimli geçtiğini söyledi. Kursun bundan sonraki projeleri de beraberinde getireceğini dile getiren Eraslan, projeleri olan gençlere çağrıda bulundu.

Saz ustası Lokman Aydemir ise, bozlak denilince akla Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş ile onların kullandıkları sazın geldiğini belirtti. Bu kültürün yok olmaması için çaba gösterdiklerini kaydeden Aydemir, "Proje ile gençlerimize kullandıkları enstrümanı ne şekilde yapacaklarını, yaparken hangi ağacı kullanacaklarını, bir sorun yaşadıklarında nasıl tamir edeceklerini öğretiyoruz. Sadece çalmıyorlar, enstrümanı da daha iyi tanıyorlar" dedi.

Saz yapımını öğrenen Akın Duran ve Furkan Emre Akbel ise saz yapımını meslek edineceklerini ifade ettiler.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:41
  1. Kırşehir
  2. Ab
  3. Neşet Ertaş
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