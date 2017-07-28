Kırşehir’deki yangın korkuttu

Belediye 3 itfaiye ekibi ile yangına müdahale ederken, apartman sakinleri kontrollü olarak binadan çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuşdilli Mahallesi Kazankaya Caddesi eski buğday pazarı altında bulunan bina arasında bulunan ve kimin bıraktığı belirlenemeyen traktör lastikleri bilinmeyen bir nedenle yandı. Lastiklerin yanması sonrası siyah duman etrafı kaplarken apartmanın bir bölümü de yanan lastiklerin etkisi ile kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin artması sonrası itfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaparak yangını kontrol altına aldı. Apartmanın çatısı ve duvar kısmında da soğutma çalışmaları yapıldı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.