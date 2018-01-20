Kırşehir’de otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Kırşehir’de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kaza da 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.20 Ocak 2018 Cumartesi 09:52
Kırşehir-Kırıkkale yolu üzerinde Kırşehir istikametine seyir halindeki Ü.A.,’nın kullandığı 66 NH 253 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak takla attı.
Otomobil sürücüsü Ü.A., ile birlikte otomobilde bulunan N.Ö., A.U., yaralanarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ü.A., ve N.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.U.,’nun ise durumunun ağır olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.