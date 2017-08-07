Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kırşehir’de ‘Gençler Abdal Sazı’ yapımını öğreniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14-29 yaş arası gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla ‘Gençdes’ projesi başladı.Proje kapsamında 15 genç abdal sazı yapımını ve bağlama tamir etmeyi öğreniyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:27
Kırşehir’de ‘Gençler Abdal Sazı’ yapımını öğreniyor

Proje ile ilgili bilgi veren Koordinatör Abdullah Gündüz, Kırşehir’in kültür mirasını kendilerinden sonraki nesle taşımak amacıyla böyle bir çalışmaya başlattıklarını söyledi. Projenin Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile hayat bulacağını kaydeden Abdullah Gündüz, Bağlama Ustası Lokman Avşar’ın, Neşet Ertaş’ın mirasını gençlere aktaracağını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan ise, “GENÇDES Kırşehir’den ilk kez kabul gören proje kapsamında Türk Kültürünün en eski sembollerinden biri bağlama yıllar önce binlercesinin yapımını ve tamiri gerçekleştirildi. Neşet Ertaş gibi bir çok ozanın elinde hayat bulmuş bir Türk çalgısıdır saz. Saza hayat veren ustalar var. Saz - Bağlama Kırşehir’de abdal geleneğinin vazgeçilmez bir parçası. Abdallarımıza ne kadar kıymet veriyorsak onların en büyük parçaları olan bağlamaya da çok ciddi anlamda kıymet veriyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:27
  1. Kırşehir
  2. Bağlama
  3. Ab
  4. Neşet Ertaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da bombalı saldırı: 22 yaralı
    1. Pakistan'da bombalı saldırı: 22 yaralı
    2. Türkiye ve Katar'dan gövde gösterisi!
    3. Yalovalı karateciler Gaziantep’te 2..
    4. Van’da elektrik kesintisi sorunu
    5. Bolvadin’de jandarmadan uyuşturucu..
    6. FETÖ şüphelisinin içinde bulunduğu..
    7. Turgutreis Lions Kulübünden Başkan..
    8. Kayseri’deki fabrika yangınının çıkış..
    9. Kırşehir’de ‘Gençler Abdal Sazı’..
    10. Gernot Erler: Kırım konusu, Donbas..
    11. Vali Aktaş kanaat önderleriyle bir..
    12. Ortaca’da orman yangını
    13. Kelkit Çayı’nda rafting heyecanı
    14. Vali Kalkancı Suriyeli misafirleri..
    15. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun..
    16. BUSKİ Keles’te yatırımlarına devam..
    17. Bitlis’te satranç turnuvası
    18. Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin..
    19. Manisalı judocu Şili’de Türkiye’yi..
    20. Bigadiç’te geleneksel köy hayrı
    Direksiyon tutuş şekliniz kişiliğinizi ele veriyor
    Direksiyon tutuş şekliniz kişiliğinizi ele veriyor
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Erdoğan sinyali verdi! O il başkanlarının...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!