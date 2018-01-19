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Kırşehir'de "Gaybubet evi"nde banka kartının çipini yutarken yakalandı

Kırşehir'de, FETÖ'nün kadın üyelerinin kaldığı "gaybubet evi"ne düzenlenen  operasyonda, örgütün gizli haberleşmesine yönelik deliller ele geçirildi.

19 Ocak 2018 Cuma 12:24
Kırşehir'de "Gaybubet evi"nde banka kartının çipini yutarken yakalandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) kadın üyelerinin kaldığı "gaybubet evi"ne düzenlenen  operasyonda, zanlılardan biri, örgüt mensuplarına para transferi için  kullanıldığı değerlendirilen banka kartını kırıp çipini yutmaya çalışırken  yakalandı.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Kırşehir  Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice  Mahallesi'nde örgütün kadın üyelerinin kaldığı ve "gaybubet evi" olarak  adlandırılan eve 13 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Operasyonda, üniversiteden mezun olmaları ve aileleri başka şehirlerde  yaşamasına rağmen kentte kalmaya devam ettikleri belirlenen 4 kadın gözaltına  alındı.

Örgütün Kırşehir'deki kadın yapılanmasının organize edildiği  değerlendirilen evde yapılan aramalarda özellikle gizliliğe dayalı özel önlemler  alındığı belirlendi.

Mutfakta arama yapan ekipler, çamaşır makinesinin deterjan bölümüne  saklanmış cep telefonu ile bir SIM kart, kombinin havalandırma borusunun yanına  gizlenmiş tablet bilgisayar buldu.

Örgütün üst yöneticileriyle irtibat kurulması için kullanıldığı  değerlendirilen telefon, SIM kart ve tablet bilgisayar, teknik incelemeye alındı.

BANKA KARTINI KIRARAK ÇİPİ YUTMAYA ÇALIŞTI

Operasyon sırasında evi giren polis ekipleri, ilginç bir olayla da  karşılaştı. Polislerin geldiğini anlayan kadınlardan B.G, bir odaya girerek  kapıyı kilitledi. Banka kartını kırarak parçalarını pencereden atan B.G, kartın  çip kısmını yutmak istediği sırada yakalandı.

Örgüt üyeleri arasında para transferinin sağlandığı düşünülen kartın  kırık parçaları bahçeden toplanarak incelemeye alındı.

Ekipler, binanın bahçesinde de üzerinde cep telefonu numaraları ve  karşılarında sadece isimlerin olduğu 3 not kağıdı buldu. Kadınlarla irtibat  sağlayan kişilere ait olduğu tespit edilen bu numaraların, önlem amacıyla cep  telefonlarına kaydedilmediği belirlendi.

Evde ayrıca 8 çantada farklı miktarlarda para bulundu. Kırşehir'de  FETÖ'den yargılanan örgüt mensuplarının ailelerine dağıtılmak üzere ayarlandığı  değerlendirilen paraya da el konuldu.

Evin mutfağı ve odalarında poşetlerdeki metal paralar da dikkati  çekti. Her poşette farklı miktarlarda metal para bulunduğu tespit edildi. Zanlı  kadınlar, sorgularında, paraları rüyalar için kullandıklarını, kötü rüya  gördüklerinde dolu poşetten bir miktar para alarak boş poşete koyduklarını, bu  sayede kötü rüyanın etkisinden kurtulacaklarına inandıklarını söyledikleri  öğrenildi.

FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer aldıkları ve gizlendikleri evde  örgütsel faaliyetleri devam ettirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve 16  Ocak'ta mahkemeye çıkarılan zanlılardan B.G, N.S. ve H.B. tutuklanmış, H.M. ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 12:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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