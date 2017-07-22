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Kırşehir MHP Merkez İlçe Kongresi tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir Merkez İlçe Kongresi tamamlandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:36
Kırşehir MHP Merkez İlçe Kongresi tamamlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda yapılan kongreye tek aday olarak giren Celal Türkmen, MHP Merkez İlçe Başkanı oldu. Kongre hakkında bilgi veren MHP İl Başkanı Arif Kılıç, “Genel merkezde tek liste olarak seçime gidilmesini ön görmüştü. Kırşehir’de de tek liste ile seçime gittik. Milliyetçi Hareket Partisine umarım çıkan sonuç hayırlı olur” dedi. 400 delegenin katılım gösterdiği seçimlerde 271 delege oy kullandı. 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Celal Türkmen 270 delegenin oyunu alarak merkez ilçe başkanı oldu.

MHP Genel Merkezi tarafından Merkez İlçe Teşkilatı, parti tüzüğü 52 ve 54. maddelerinin tanıdığı yetki ile fesih edilmişti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:36
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