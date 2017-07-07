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Kırsaldaki çalışmalara sıkı takip

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yolören ve Çeltikçi köylerindeki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:04
Kırsaldaki çalışmalara sıkı takip

BUSKİ Yenişehir Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Yolören ve Çeltikçi’de incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, yaptığı açıklamada, “2014 yılında 12,000 metre içme suyu şebekesi tamamlanan ilçenin en büyük köyü olan Yolören’de BUSKİ aracılığı ile toplam 9000 metre köy içi kanalizasyon çalışmasınınyüzde 70’ler seviyesindetamamlandı. Çeltikçi ve Yolören’in mesken atıklarının ilçemizde bulunan arıtma tesisine nakli sağlanacak. 500’lük 8000 metre bağlantı hattında terfi istasyonu ile birlikte 5500 metresi tamamlanmış durumda” dedi.

Merkez ve köy ayrımı gözetilmeksizin ilçenin bütün mahallelerinde faaliyetlerin devam ettiğini belirten Başkan Süleyman Çelik, “Köylerimizin büyük kısmında alt yapıçalışmalarının sonuna gelindi. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapıya başlayacağız.İnşallah şehir merkezimizde ne varsa kırsal mahallelerimize de olacak” diye konuştu.

Müteahhit firmadan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Çelik, daha sonra mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:04
  1. Bursa
  2. Yenişehir
  3. Çeltikçi
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