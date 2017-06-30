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Kırsala yangın tankeri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ve Sındırgı’da kırsal kesimde kullanılmak üzere gelen 10 adet yangın tankeri törenle dağıtıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 16:44
Kırsala yangın tankeri

Sındırgı’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen yangın tankeri dağıtım törenine Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Orman İşletme Müdürü Bekir Doğan Demir, kırsal mahalle muhtarları ile vatandaşların katılımı ile yapıldı. Tanker dağıtım töreninde Kocakonak, Mandıra, Ormaniçi,Kertil, Bayırlı, Çaltılı, Yaylabayır, Çaygören,Pürsünler ve Kızılgür mahallelerinin muhtarlarına tankerler tahsis belgeleriyle birlikte teslim edildi. Tanker dağıtım töreninde konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş daha önce bazı kırsal mahallelere tanker dağıtımı yapıldığını belirterek, ““Daha önce Orman İşletme Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü bazı mahallelere yangın tankeri kazandırmış. Büyükşehir Belediyemizin verdiği 39 adet tankerle mahallelerimizin ihtiyaçları giderilmiş oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tankerler yangına acil müdahalede çok önemli, bunun yanı sıra hayırlarda, temizlik işlerinde de kullanılıyor. Bakım onarımları tarafımızdan yapılıyor” dedi.

Başkan Yavaş dağıtılan tankerlerin yazın dolu kışın boş tutulması gerektiğinin altını çizerek, bunların sorumluluğunun muhtarlarda olduğunu belirtti. Mahalle sayısı olarak fazla olan yerleşim yerlerine de önümüzdeki yıl tanker kazandırılacağı bildirildi. İlçe genelinde bu güne kadar 60 mahalleye tanker kazandırıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:44
  1. Balıkesir
  2. Orman İşletme Müdürlüğü
  3. Çal
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