“Kırsala teşvik artırılmalı”

Yaklaşan 2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi öncesi, öğretim kurumu kayıtlarında son günler yaşanmakta, geçmişte eğitimde büyük bir öneme sahip olan dershanelerin yeni eğitim politikalarıyla artık ülkede faaliyet göstermesinin yasaklanmasıyla özel okullar büyük önem kazanmış durumda. Bu önemin farkında olan Millî Eğitim Bakanlığı ise imkânı olmayan velileri, özel okula kayıt yönünde desteklemekte. Kırıkkale’de yeni kurulan Başaran Koleji’nin kurucusu Onur Başaran, hem süren bu teşvikler hem de özel okul kayıtın da velilerin dikkat etmeleri konusunda açıklamalarda bulundu.

“Teşviklerin velilere çok faydası var”

Teşviklerin veliler için çok faydalı olduğuna değinen Başaran, “Tabii kurumlara da yine aynı şekilde, kurumlara buna göre teşvik kontenjanı verildiği için kontenjana göre ilgiyi ya da yoğunluğu artırabiliyor. Burada büyük şehirlerden ziyade kırsala yönelik bu teşvik oranı artarsa ilgi daha da özel okullara fazla olur. Çünkü büyükşehirlerde İstanbul’da olsun Ankara’da, İzmir’de velilerin çoğu bunu karşılayabilecek durumda fakat kırsalda bazı veliler için teşvik önemli bir hal alıyor. Bunun için kırsala oranlar biraz daha farklı olursa bu malum yatırım teşvikleri vesaire bölge planlamaları oluyor, bu teşvikler önemli şehrin gelişmesi açısından. Bu özel okul teşviklerinde veliye verilen teşviklerde de aynı şekilde olursa hiç yoktan ilgi biraz daha fazla olur. Bu teşvikler devam etmeli çünkü bu dönüşüm süreci olsun, dershanelerin dönüşüm süreci olsun ve ardından gelen politikalarla şu an özel okullara bir ilgi var. Özel okullara bir talepte var. Kırsalda da bu aynı şekilde de olmaya başladı fakat işte hiç yoktan teşvik olanağı kırsal bölgelerde de artarsa bu talep daha da fazlalaşır. Hem velilerin yükünü almış olur hem de özel okullara ilgi daha da artmış olur.” dedi.

“Veliler okulları iyi araştırmalı”

Özel okul seçiminde velilerin okulları iyi araştırmaları gerektiğini belirten Onur Başaran, “Bazı okullarda disiplin faktörü, sınav başarısı daha öne çıkar, bazı okullarda yabancı dil eğitimi daha öne çıkabilir, bazı okulların fiziki yapısı, kültürel etkinlikleri yine aynı şekilde daha fazla olabilir. Burada bunların iyi araştırılması gerekiyor, yani velinin ve çocuğun talebi nedir ve devamında sınav başarısı mıdır, bunlardan hangisi veya bunlardan hepsi bir okulda var mı sorularına yanıt almalıdır. Öğretmen kadrosu nedir, okulun disiplin anlayışı nedir, bu yine dediğim gibi illere ve çevreye göre farklılık gösterebilir. Velinin burada beklentisi çok önemli yani özel okuldan ne bekliyor. Bunu önce kendisi iyi belirleyip araştırmasını ona göre yapmalı, burada bence en önemli faktör, öğretmen karosudur. Veli öğretmen kadrosunu bilmeyebilir ama hiç yoktan tüm özel okullar bunu internet sitesinde olsun ya da görüşmeye geldiklerinde verir. Özellikle ilkokul ve ortaokulda öğretmenin çocuğun gelişiminde önemi çok fazla, çocuk onu rol model alıyor. Eğer lisede veli sınav başarısı bekliyorsa öğretmenin bilgi düzeyi, bilgi birikimi, sorulan sorulara cevap verebiliyor mu ya da ders programlaması, okulun sınav hazırlığı, ekstra programları yani Milli Eğitim’in yaptığı dışında ekstra programları nedir, yabancı dil eğitimi nedir, bunlar önemli, dediğim gibi burada velinin beklentisi daha fazla oluyor ve beklentisi daha fazla hangi yönde, ona göre ilindeki okulları araştırıp bir seçim yapabilirler" şeklinde konuştu.