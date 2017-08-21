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Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi sahası tanıtılıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı üç yıldır sürdürdüğü ‘Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi’ne yeni bir boyut, yeni bir hareket daha kazandırdı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:49
Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi sahası tanıtılıyor

Ekim ayı sonuna kadar kiraladığı araçlarla her hafta bir proje kapsamında seçilen Şarköy ilçesinin Uçmakdere, Hoşköy, Gaziköy ve Kirazlı ile Malkara ilçesinin Sarıpolat, Elmalı Yaylagöne, Saray ilçesinin Güngörmez, Safaaalan, Bahçeköy olmak üzere 10 kırsal mahallesine ulaşım sağlanarak, seçilen mahallerin tanıtımı yapılacak.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan yapmış olduğu açıklamada, “Dünyamızda bir değişim yaşıyoruz, bununla beraber artık tatil anlayışları da değişmeye başladı. İlimizde coğrafyanın, toprağın ve iklimin elverdiği tarımsal ürünler ve zamanla elde edilen özel işleme usulleri ile kıymetlendirilen ürünlerimizin çokluğu büyük bir avantaj. Bunun yanı sıra kırsal mahallerimizin sunduğu huzur dolu sükunet, güneş ve kumun dışında kültürel derinlik, doğal güzellikler ve gastronomik zenginlik kırsal turizmin gelişmesine katlı sağlıyor. Çiftçilerin, gelir kalemlerini çeşitlendirerek, gelir seviyesini yükseltmek ve böylece yaşam standartlarını iyileştirme çabasında olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ‘Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi’ni uygulamaya koymuştur. Turizm sektöründeki gelişmeler göz önüne alınarak proje alanları belirlenmiştir. Hemşerilerimiz düzenlenen tanıtım gezilerimizde; Ganosların güzellikleri yaşayarak, ıhlamur, kekik kokuları eşliğinde doğa yürüyüşü ve Kastro’ da dere içerisinde sandalla gezinti yaparak, inek ve keçi sağılması, salça yapılması, turşu kurulması, tarhana hazırlanması, pekmez kaynatılması, orak biçilmesi, üzüm ve zeytin hasadına katılım sağlayarakkültürel değerlerimizi anlayarak ve tarımsal üretim faaliyetlerimizi görüp tecrübe edecek aynı zamanda ilimizin değerlerini daha yakından tanıma imkanına sahip olacaktır” dedi.

Muratlı İlçesi Arzulu, Yayaşca, Hanoğlu, Yurtbekler mahallerinde ikamet eden vatandaşlara Saray ilçesi proje sahası olan Safaalan, Güngörmez ve Bahçeköy mahalleri tanıtıldı. Safaalan’dan başlayan tanıtım gezisi, piknik alanında verilen moladan sonra proje kapsamında almış oldukları eğitim sonunda Handan- Mehmet Özmen tarafından açılan Safaalan Yöresel Ürünler Tanıtım yerlerinde, katılımcılar tadım yaparak alışveriş yapma imkanına sahip oldu. Güngörmez Mağaraları ile devam eden gezi, Bahçeköy’de proje kapsamında aldıkları girişimcilik eğitimleri sonucu Ülkü- Şenay Alp tarafından açılan İrem Gözleme&Kahvaltı Evinde verilen öğle yemeği ile devam etti. Kastro (Çamlıkoy)’ da yapılan doğa yürüyüşü sonucu Güngörmez Mahallesinde Fatma Çakır’ a aitbahçede katılımcılar tarafından dalından sebze ve meyve toplama yapılarak gezi sona erdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:49
  1. Saray
  2. Tekirdağ
  3. Malkara
  4. Bahçeköy
  5. Hac
  6. Elmalı
  7. Kirazlı
  8. Mehmet Öz
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