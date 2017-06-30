Kırsal mahallelere tanker dağıtıldı

Kırsalda çıkabilecek yangınlarda itfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi temin edecek yangın tankerlerinden bugüne kadar 15 mahalleye verildi. Yapılan törenle 5 mahalle daha tankerlerini alarak toplam 20 mahalleye yangın söndürme tankeri verilmiş oldu. Bandırma’nın Doğruca, Yeşil Çomlu, Külefli, Beyköy ve Kuşcenneti mahallelerinin muhtarları Bandırma İtfaiye Grup Amirliği’ne gelerek, yangın söndürme tankerlerini teslim aldı.