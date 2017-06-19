Kırmızı yularlı teröristin anne ve babasını salıverdiler!
Kamuoyunda taktığı kırmızı fularıyla tanınan terörist Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası gözaltına alınmıştı.19 Haziran 2017 Pazartesi 19:17
Gezi Parkı eylemleri sırasında taktığı kırmızı fularla parlatılmaya çalışılan sonrasında terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil Mayıs ayı sonunda Rakka'da öldürülmüştü.
CENAZEYE GİTMİŞLERDİ
Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazeye anne ve babası da katılmıştı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
PYD'ye katıldıktan sonra Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in Kobani'de yapılan cenaze törenine katıldıktan sonra geldikleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan babası Ömer Karacagil ve annesi Nuray Erçağan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldılar.
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Enver3 sa önce BU SERBEST BIRAKMA NE ANLAMA GELİYOR.?iYİ Kİ DEVLETİNE TERÖRİST YETİŞTİRMİŞSİN.bİR DE GİDİP O TERÖRİSTİN HER TÜRLÜ REKLAMINI,PİŞ ORTAMINI RAHATLIKLA RESİM ÇEKMİŞSİN DEMEK Mİ.?BUNLARI SERBEST BIRAKANLARI DA İYİ ARAŞTIRMAK LAZIM DEĞİL Mİ.? KAYA KURT 4 sa önce Kırmızı yularlı kızın tüm ailesi, sülalesi, hatta ve hatta onlarla arkadaş olan, ilişki içinde olan herkes tutuklanmalı. İnlerine kadar girilmeli. Densiz bir teröristin işlediği suçtan dolayı tüm eşi, dostu ve akrabaları, hatta arkadaşları cezalandırılmalı. Adalet anlayışımız bu olunca gerçek adaleti yollarda aramak boşuna değil. HTurhan.4 sa önce Ne üzere yaşarsan o üzere ölürsün nasıl ölürsen öyle diriltileceksin. Kırmızı yularlı kız kimdir ? Anne babanın bir insanı nasıl ateşe attığınınibretlik bir örneğidirhala ateşini alevlendirmeye devam ediyorlar. Tahrim süresi 6. Ayetten ibret almaz mısınız ? hamido5 sa önce Yanlış. en azından adli kontrol şartı konmalıydı Fecr7 sa önce katli vaciptir Ruhi 8 sa önce hakin ve savcilarin bir kismi komunist solcu marksist dhkp cli deyer kismi fetöcü heee ne olacak kukla kemal de onlarin aga babasinin emrine uyup haklamaya calisiyor Savcıııu 11 sa önce Evladiterorist olan bir ana Babaevlat katilliginden yargilanmali Cenazesine gitmek ile şehitlerimize saygısızlık sucunu işlemişlerdir Bu insanların bütün iliskileri incelenmeli bunlar beyinleri yıkanmış satın Alınmış kopeklerdir vatansever11 sa önce Bunlarin teroru ve teroristi ovmek,tc yi parcalamaya calismak,terore eleman kazandirmaktan.da yargilamasi lazim..araci olan yapan gibidir.. Ah eski sistem olacakti,kelle koltukta olacak,bak o zaman.. Serdar12 sa önce Kadar tehdit ve hakaretlerine rağmen mi ahmet öztürk12 sa önce Kadın kızım turkiye cumhuriyetiyle savaştı onun bıraktığı yerden mücadeleyi ben yürütücem dedi bizim yargıda serbest bıraktı bu ülkeyi ne hale getirdin reis sen devlet yönetemezsin sen artık yolunu şaşırdın reis seni allahın izniyle bi emekli edelim 2016 da allah yar ve yardımcımız olsun