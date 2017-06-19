Kırmızı yularlı teröristin anne ve babasını salıverdiler!

Gezi Parkı eylemleri sırasında taktığı kırmızı fularla parlatılmaya çalışılan sonrasında terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil Mayıs ayı sonunda Rakka'da öldürülmüştü.

CENAZEYE GİTMİŞLERDİ

Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazeye anne ve babası da katılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

PYD'ye katıldıktan sonra Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in Kobani'de yapılan cenaze törenine katıldıktan sonra geldikleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan babası Ömer Karacagil ve annesi Nuray Erçağan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldılar.