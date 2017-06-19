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Kırmızı yularlı teröristin anne ve babasını salıverdiler!

Kamuoyunda taktığı kırmızı fularıyla tanınan terörist Ayşe Deniz Karacagil'in anne ve babası gözaltına alınmıştı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 19:17
Kırmızı yularlı teröristin anne ve babasını salıverdiler!

Gezi Parkı eylemleri sırasında taktığı kırmızı fularla parlatılmaya çalışılan sonrasında terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil Mayıs ayı sonunda Rakka'da öldürülmüştü.

CENAZEYE GİTMİŞLERDİ

Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazeye anne ve babası da katılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

PYD'ye katıldıktan sonra Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in Kobani'de yapılan cenaze törenine katıldıktan sonra geldikleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan babası Ömer Karacagil ve annesi Nuray Erçağan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldılar.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 19:17
  1. Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası serbest
  2. ayşe deniz karacagil
  3. kobani
  4. en son haber
  • EnverEnver3 sa önce
    BU SERBEST BIRAKMA NE ANLAMA GELİYOR.?iYİ Kİ DEVLETİNE TERÖRİST YETİŞTİRMİŞSİN.bİR DE GİDİP O TERÖRİSTİN HER TÜRLÜ REKLAMINI,PİŞ ORTAMINI RAHATLIKLA RESİM ÇEKMİŞSİN DEMEK Mİ.?BUNLARI SERBEST BIRAKANLARI DA İYİ ARAŞTIRMAK LAZIM DEĞİL Mİ.?
  • KAYA KURT KAYA KURT 4 sa önce
    Kırmızı yularlı kızın tüm ailesi, sülalesi, hatta ve hatta onlarla arkadaş olan, ilişki içinde olan herkes tutuklanmalı. İnlerine kadar girilmeli. Densiz bir teröristin işlediği suçtan dolayı tüm eşi, dostu ve akrabaları, hatta arkadaşları cezalandırılmalı. Adalet anlayışımız bu olunca gerçek adaleti yollarda aramak boşuna değil.
  • HTurhan.HTurhan.4 sa önce
    Ne üzere yaşarsan o üzere ölürsün nasıl ölürsen öyle diriltileceksin. Kırmızı yularlı kız kimdir ? Anne babanın bir insanı nasıl ateşe attığınınibretlik bir örneğidirhala ateşini alevlendirmeye devam ediyorlar. Tahrim süresi 6. Ayetten ibret almaz mısınız ?
  • hamidohamido5 sa önce
    Yanlış. en azından adli kontrol şartı konmalıydı
  • FecrFecr7 sa önce
    katli vaciptir
  • Ruhi Ruhi 8 sa önce
    hakin ve savcilarin bir kismi komunist solcu marksist dhkp cli deyer kismi fetöcü heee ne olacak kukla kemal de onlarin aga babasinin emrine uyup haklamaya calisiyor
  • Savcıııu Savcıııu 11 sa önce
    Evladiterorist olan bir ana Babaevlat katilliginden yargilanmali Cenazesine gitmek ile şehitlerimize saygısızlık sucunu işlemişlerdir Bu insanların bütün iliskileri incelenmeli bunlar beyinleri yıkanmış satın Alınmış kopeklerdir
  • vatansevervatansever11 sa önce
    Bunlarin teroru ve teroristi ovmek,tc yi parcalamaya calismak,terore eleman kazandirmaktan.da yargilamasi lazim..araci olan yapan gibidir.. Ah eski sistem olacakti,kelle koltukta olacak,bak o zaman..
  • SerdarSerdar12 sa önce
    Kadar tehdit ve hakaretlerine rağmen mi
  • ahmet öztürkahmet öztürk12 sa önce
    Kadın kızım turkiye cumhuriyetiyle savaştı onun bıraktığı yerden mücadeleyi ben yürütücem dedi bizim yargıda serbest bıraktı bu ülkeyi ne hale getirdin reis sen devlet yönetemezsin sen artık yolunu şaşırdın reis seni allahın izniyle bi emekli edelim 2016 da allah yar ve yardımcımız olsun
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