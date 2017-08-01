Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile mermi isabet etti

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezinde İzmir kavşağında meydana geldi. Ailesi ile birlikte gittikleri düğünden 03 VV 348 plakalı araçla dönen Ahmet Fidan, kavşağa geldiği esnada araçlarından anormal bir ses gelmesi üzerine otomobili yolun sağ tarafına çekti. Araçtan dışarı çıktığında gözlerine inanmayan Fidan, yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

“Geçtiğimiz Pazar günü saat 20.50 civarında bir arkadaşımızın düğününden dönerken bir ses geldi arabadan ve inip baktığımızda tavana mermi saplandığını gördük. Olayı emniyete ilettim, araçta 3 kişiydik eşim ve bir akrabam daha vardı. Hepimiz korktuk. Emniyetten gelen ekip mermiyi çıkarıp, balistik için gönderip tutanak tuttu. Ben de şikayetçi oldum. Memur arkadaşların söylediğini göre merminin çapı 9 milimetreymiş.”

“Attıkları mermiler havada kalmıyor”

Magandalara çağrıda bulunan Fidan, “5 dakikalık bir zevkleri için insanların hayatlarını karartmasınlar. Bu arkadaşlar bu mermileri atarken çekirdeğinin eşlerinin, dostlarının, akrabalarının ve çocuklarına gelebileceğini düşünsünler. Attıkları mermilerin havada kalmadığını işte bu şekilde arabanın üzerine düştüğü gibi bunun insanların üzerine de düşebileceğini düşünsünler” dedi.

Öte yandan, araçta 500 TL’lik bir masraf olduğunu öğrenildi.