Kırmızı fularlı teröristin anne ve babası gözaltına alındı

Gezi Parkı eylemleri sırasında taktığı kırmızı fularla simgeleştirilmeye çalışılan, sonrasında terör örgütü PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil mayıs ayı sonunda öldürülmüştü.

Karacagil için geçtiğimiz hafta Kobani'de düzenlenen cenazeye anne ve babası da katılmıştı.

Daha önce HDP'den milletvekili adayı olan anne Nuray Erçağan ile baba Ömer Karacagil, Kobani dönüşü terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Karacagil ve Erçağan Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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