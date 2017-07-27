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Kırmızı ete kurban tedbiri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, Kurban Bayramı’nda kırmızı etle ilgili hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Fakıbaba, Rusya ile domates ihracatının gerçekleşmesi yüksek ihtimal olduğunu da dile getirdi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:12
Kırmızı ete kurban tedbiri

Kurbanlık fiyatlarının normalleşmeye başladığını dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu konuda da ciddi bir çalışma içerisinde olduklarına değindi. Fakıbaba, “Fiyat söylemiyorum ama yavaş yavaş piyasanın oturduğunu görüyorum. Kurban Bayramı’nda hem üreticinin hem tüketicinin memnun olacağı bir şey planlıyoruz” diye konuştu. Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben istiyorum ki hem üreten hem tüketen hem esnaf hem kasap hem bu işle uğraşan insanlar, gerçekten mutlu olsun ama bu işi bilmeyen, sadece parası olduğu için bu işe girip para kazanmak isteyenleri mutlaka elimine etmek zorundayız. Bu işi babadan, atadan meslek olarak yapan, sanayisini yapan, eti satan, tüketen insanlara saygımız var. İnanıyorum piyasa mutlaka oturacaktır.”

RUSYA’YA DOMATES İHRACATI BAŞLAMA İHTİMALİ YÜKSEK

Bakan Fakıbaba, Rusya’nın, ihracatına yasak getirdiği Türk domatesi ve diğer tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin de, “Rusya ile domates ihracatının gerçekleşmesi yüksek ihtimal ama benim görevim bundan sonra alternatifler hazırlamak” değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Eşref Fakıbaba, ayrıca mevsimlik tarım işçilerine yönelik projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bu anlamda da ilgili bakanlarla söz konusu işçileri yerlerinde ziyaret edip, problemlerini çözeceklerini anlattı.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:12
  1. Rusya
  2. Kurban Bayramı
  3. Ahmet Eşref Fakıbaba
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