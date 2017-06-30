Kırmızı et ve hububat ithalatında vergi indirimi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, enflasyonla mücadele gerekçesiyle kırmızı et ve hububatta gümrük vergilerinin indirilmesinin üreticileri olumsuz etkileyeceğini savunarak, "Tüketici fiyatlarının düşmesini biz de istiyoruz. Çözüm yolu bu değildir. İthalat işin en kolay tarafıdır." dedi.



Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, karkas et, canlı hayvan, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergilerinin düşürülmesini öngören Bakanlar Kurulu kararını değerlendirdi.

Enflasyonla mücadele gerekçesiyle gümrük vergilerinin indirilmesinin üreticileri olumsuz etkileyeceğini belirten Bayraktar, bu konuda TZOB'un görüşünün alınmadığını söyledi.

Bayraktar, tüketici fiyatlarının düşmesini kendilerinin de istediğini ifade ederek, "Çözüm yolu bu değildir. İthalat işin en kolay tarafıdır. Bir taraftan makası daraltmak lazım, bunun dışında yapısal sorunlarımız var, planlama yapamıyoruz, pazarlama sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bunun dışında verimlilik rakamlarımız da düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, buğday ve arpada hasat döneminde olunduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir zamanda gümrük vergilerinin düşürülmesi doğru olmamıştır. Bu açıklamadan sonra tüccar piyasaya girmiyor. Piyasa durdu. Şu an dışarıdan giren bir mal yok, gümrükler düşürülecek denilmesi bile yetti. Bazı bölgelerde alım-satım durdu. Yanlışlığı burada." diye konuştu.

Şemsi Bayraktar, üretici maliyetlerinin dikkate alınmadığına ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Et fiyatlarımız yüksek ama üretici fiyatlarına baktığımızda üreticinin kilogram başına 1,5 lira para kazandığı görülüyor. Sekiz ay besi yapan üreticinin karı yüzde 5,3'ü geçmiyor. Bu gümrüklerle ithalat yaparsak sektör batar. Üretimi sürdüremez hale geliriz. Bunu geçmişte yaşadık. 2010'da yapılan ithalat bugüne kadar Türkiye'ye 5 milyar dolara patlamıştır. Biz hayvan ithalatına bu kadar döviz ödeyecek kadar zengin bir ülke değiliz."

Bayraktar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ithalat kontrol belgesi vermeyerek ithalatı önlemesi gerektiğini savundu.

Türkiye'de üretici maliyetlerinin yüksek, verimliliğin düşük olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu şartlarla tarımın Gümrük Birliğine eklenmesinin Türkiye'yi bir pazar haline getireceğini söyledi.

Ramazan ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, ramazanda markette 35 ürünün 5'inde fiyat değişimi olmazken,17 üründe fiyat artışı,13 üründe fiyat azalışı olduğunu aktardı.

Bayraktar, ramazanda üreticide, limon, elma, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir ve süt fiyatlarında değişim olmadığını, üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 546,77 ile en fazla elmada görüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA