Kırmızı bültenle aranan Müslim bakın nerede ortaya çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ operasyonunun başlaması ile ortadan kaybolan Müslim">Salih Müslim’in, Belçika’nın başkenti Brüksel’de olduğu ortaya çıktı. PKK ve PYD’nin avrupa yapılanmasının önde gelen liderleriyle de yakın temas halinde olan Müslim">Salih Müslim’in yarın Brüksel’deki Kürt Enstitüsünde ‘Zeytin Dalı’ harekatı ile ilgili basın toplantısı yapacağı söyleniyor. Peki Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) çatısı altında faaliyet gösteren Müslim">Salih Müslim kimdir?

PKK/PYD YAPILANMASI İLE BRÜKSEL'DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK!

PKK'nın Avrupa yapılanmasının önde gelen liderleriyle de temas halinde olan Müslim">Salih Müslim'in, Çarşamba günü, Brüksel'deki Kürt Enstitüsü'nde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Müslim">Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Müslim">Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Asıl mesleği mühendis olan Müslim">Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.

Müslim">Salih Müslim, bugün Suriye Demokratik Birlik Partisi lideri olarak PYD bayrağı altında haince çalışmalarını sürdürmektedir.

2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.

Müslim">Salih Müslim Suriye'deki en güçlü Kürt lider olarak tanınmaktadır. Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesinde tekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.