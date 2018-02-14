Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kırmızı bültenle aranan Müslim bakın nerede ortaya çıktı!

Kırmızı bültenle aranan PYD terör örgütü lideri eski lideri Salih Müslim, ‘Zeytin Dalı’ harekatının başlaması ile ortadan kaybolmuştu.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:01
Kırmızı bültenle aranan Müslim bakın nerede ortaya çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı’ operasyonunun başlaması ile ortadan kaybolan Müslim">Salih Müslim’in, Belçika’nın başkenti Brüksel’de olduğu ortaya çıktı. PKK ve PYD’nin avrupa yapılanmasının önde gelen liderleriyle de yakın temas halinde olan Müslim">Salih Müslim’in yarın Brüksel’deki Kürt Enstitüsünde ‘Zeytin Dalı’ harekatı ile ilgili basın toplantısı yapacağı söyleniyor. Peki Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) çatısı altında faaliyet gösteren Müslim">Salih Müslim kimdir?

PKK/PYD YAPILANMASI İLE BRÜKSEL'DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK!

PKK'nın Avrupa yapılanmasının önde gelen liderleriyle de temas halinde olan Müslim">Salih Müslim'in, Çarşamba günü, Brüksel'deki Kürt Enstitüsü'nde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Müslim">Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin  ferdi olan Müslim">Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Asıl mesleği mühendis olan Müslim">Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.

Müslim">Salih Müslim, bugün Suriye Demokratik Birlik Partisi lideri olarak PYD bayrağı altında haince çalışmalarını sürdürmektedir.

2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.

Müslim">Salih Müslim  Suriye'deki en güçlü Kürt lider olarak tanınmaktadır. Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesinde tekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:01
  1. salih müslim
  2. Salih Müslim kimdir
  3. salih müslim kırmızı bülten
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    08.14'te deprem oldu! Büyük korku yaşandı
    1. 08.14'te deprem oldu! Büyük korku..
    2. Sultan 2. Abdülhamid Han’ı..
    3. FETÖ'nün saray yavrusu malikanesine el..
    4. Azerbaycan'dan flaş haber! Türkiye'den..
    5. İlber Ortaylı çok sinirlendi: Bunlar..
    6. Aydın'daki kazada şok eden detay!..
    7. 2 havalimanı 8 milyon yolcu ağırladı
    8. Amerika'dan PYD'ye yeni kılıf:..
    9. Genç kız sokak ortasında yanarak öldü
    10. Başbakan Yıldırım: Henüz delil ve..
    11. Kırmızı bültenle aranan Müslim bakın..
    12. ‘Bu yıl Türkiye’ye turist sayısında..
    13. Valide Sultan'ın bu seferki..
    14. Çalışan anneye müjdeli haber
    15. İkinci elde yeni dönem başladı
    16. Faiz, konutun cellatı gibi oldu
    17. Yaşını küçülttü, kardeşiyle arasında 2..
    18. ‘Kanatlıdaki şans kaçmasın’
    19. Sırrı Süreyya Önder, Ekrem Dumanlı ile..
    20. Henrik kral olamadan hayatını kaybetti!
    ABD, Rus tankını vurdu
    ABD, Rus tankını vurdu
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...