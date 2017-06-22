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Kırmızı bültenle aranan kişi Yunanistan'da yakalandı

Yasa dışı örgüt üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Yunanistan'da yakalandı.

22 Haziran 2017 Perşembe 18:56
Kırmızı bültenle aranan kişi Yunanistan'da yakalandı

Türkiye’de, yasa dışı örgüt üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı bir zanlı Yunanistan’ın Trikala (Tırhala) şehrinde yakalandı.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki zanlının, Türk makamlarınca, suç işleme ve insan öldürmeye teşebbüs amacıyla yasa dışı örgüt üyesi olma suçlamasıyla hakkında çıkarılan tutuklama emri uyarınca Trikala şehrinde yakalandığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan zanlının Trikala savcılığına sevk edildiği belirtildi.

Trikala emniyet müdürlüğü yetkilisi yaptığı açıklamada, Trikala emniyet görevlileri tarafından yakalanan zanlı ile ilgili uluslararası prosedür gereğince işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 18:56
  1. Yunan Polis Teşkilatı
  2. Trikala emniyet görevlileri
  3. ELAS
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