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Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan içi olağanüstü koruma

Vatikan'a 4-5 Şubat'ta yapacağı resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek olan CumhurbaşkanıErdoğan için kırmızı alarm verildi.

02 Şubat 2018 Cuma 13:40
Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan içi olağanüstü koruma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 saat boyunca geçeceği güzergahların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği de açıklandı. Konvoy için alternatif yollar da programlandı. Romalılara 24 saat boyunca bazı anayolların trafiğe kapatılacağı da duyuruldu

İtalya'da ABD Başkanları'nın ziyaretlerinde güvenlik güçlerinin sayısı 3 bini geçmiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 13:40
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