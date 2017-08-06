Kirli sırlarıyla ‘Bass’tı gitti

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Üç yıldır ABD Büyükelçisi olarak Türkiye’de bulunan ve adı birçok skandala karışan John Bass, Afganistan’ı karıştırmakla görevlendirildiği yeni dönemine kirli sırlarıyla birlikte gidiyor.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturmayı yürüten ve örgüte ağır darbeler indiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT TIR’larının durdurulması olayını organize eden FETÖ imamları Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük’ün, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’yla telefon görüşmesi yaptıklarını tespit etmişti. FETÖ’cü Bayram Andaç, GSM hattından 20 ve 24 Ocak ile 21 Şubat 2014 tarihlerinde 5 kez ABD Büyükelçiliği’ni aradığı belirlenmişti. Bir diğer FETÖ’cü Muharrem Gözüküçük’ün hattından ise 6 Mart 2014’te 2 kez ABD Büyükelçiliği’nin arandığı saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Haziran 2017’de Büyükelçiliğe yazı yazarak Andaç ve Gözüküçük’ün hangi gerekçelerle arama yaptığı bilgisi talep edildi. “Belirtilen tarih ve saatlerde, hangi gerekçeyle Büyükelçiliğiniz ve İstanbul Başkonsolosluğunuzun arandığını, hangi görevlilerle görüşme yapıldığının, görüşme konusu ve mahiyetinin ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesini rica ederim” ifadeleri kullanılan yazı, 5 Temmuz’da ABD Büyükelçiliği tarafından teslim alındı.

JET KARARLA FARKLI GÖREV

FETÖ’cülerle görüşmesi deşifre olan Bass, apar topar farklı bir göreve getirildi. ABD, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısının 16 gün sonrasında John Bass’ı Afganistan’da görevlendirmek üzere Senato’ya aday gösterdi. Birçok skandala adı karışan John Bass’ı Türkiye’den ayırmayan Beyaz Saray, FETÖ’cülerle 7 kez telefon görüşmesi yaptığının açığa çıkmasının hemen ardından Bass’ı Afganistan’a kaydırması dikkat çekti. 2014 yılında başladığı görev süresinin sonuna gelen John Bass, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ imamları ile yaptıkları sır görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi talebine 32 gündür cevap vermedi. FETÖ’cülerle ne konuştuğunu açıklamayan ABD’li Bass, hukuk tanımazlık örneği sergiledi.

Öksüz’ü de aradılar

MİT TIR’larına yönelik kumpası tertipleyen Andaç ve Gözüküçük’le ne görüştüklerini savcılığa bildirmeyen ABD Büyükelçiliği gibi, ABD İstanbul Başkonsolosluğu da 15 Temmuz’daki darbe girişiminde kritik bir telefon araması yapmıştı. Akıncı Üssü’nde darbeyi yöneten FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün 21 Temmuz 2016’da ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan arandığı belirlenmişti. Saat 10.22’de gerçekleştiği ortaya çıkan görüşmeyle ilgili ABD Ankara Büyükelçiliği, vizesini iptal ettiklerini bildirmek için Adil Öksüz’ü aradıklarını iddia eden bir açıklama yapmıştı.