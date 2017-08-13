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Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği Suriye haritası

ABD’liler, Suriye’yi tamamen bölüp ülkenin kuzeyini terör örgütü PKK'ya veren korsan bir harita çizdi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un haritasında Fırat Kalkanı harekatı ile kurtarılan bölgelerden sözde ‘Şahba Kantonu’ diye bahsedilmesi dikkatler kaçmadı.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:10
Kirli plan ortaya çıktı! İşte ABD'nin çizdiği Suriye haritası

Suriye’de terör örgütü PKK/PYD elebaşılarından oluşan heyetle Haseke ve Rakka’da biraraya gelen Amerikalılar, PKK federalizmine son şeklini verdi. Haseke-Rimeylan ve Rakka-Ayn İsa’da 27-28 Temmuz’da yapılan toplantılarda, ülkeyi parçalayıp kuzey bölgeyi tamamen teröristlere teslim eden harita konuşuldu. CIA-PKK temasında, 3 bölge ve 6 kantondan oluşan terör devletinin sınırları çizildi. Türkiye’yi güneyden tamamıyla kuşatan haritada, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu’nca DEAŞ’tan temizlenen Fırat Kalkanı Harekât bölgesi de PKK’ya aitmiş gibi gösterildi.

HEDEFLERİ FIRAT KALKANI

Irak’ın Yarubiye sınırından Hatay’ın dibi olan Afrin’e kadar tüm bölgeyi 6 kantona bölen ABD-PKK karma heyeti, bugüne kadar aleni olarak dillendirilmeyen bölünmüş Suriye gerçeğini, son haritayla birlikte somut şekilde resmetmiş oldu. PKK terör devletinin ilanı niteliği taşıyan ısmarlama haritada, TSK-ÖSO ortaklığıyla kurtarılan bölgelerden sözde ‘Şahba Kantonu’ diye bahsedilmesi dikkat çekti. Terör örgütüne son 2 ayda 1100’ü aşkın TIR dolusu cephane gönderen Pentagon’un bunu neden yaptığı da daha iyi anlaşılmış oldu. Fırat Kalkanı bölgesine batıda Afrin’den, doğuda da Ayn el-Arab’dan saldırı hazırlığı yapan örgütün ilk hedefi Mehmetçik ve muhalifler.

AFRİN’DEN AKDENİZ’E İNİYOR

Türkiye’nin Suriye ile bağlarını tamamen kesmek için ABD’nin oluşturmaya çalıştığı terör koridoru planına göre Fırat Kalkanı bölgesinin PKK unsurlarınca ele geçirilmesi gerekiyor. Kirli planın gerçekleşmesi için hayati öneme haiz diğer hedef ise, muhaliflerin elindeki İdlib. Çünkü Afrin-Kobani sözde kantonlarını birleştirmeyi hedefleyen örgütün Akdeniz’e ulaşabilmesi için İdlib’i de işgal etmesi gerekiyor. Bu doğrultuda daha önce DEAŞ bahanesiyle Suriye kuzeyini PKK’ya teslim eden Pentagon, İdlib’i de işgal edip örgüte vermek için çalışmalara hız verdi. Bu sefer bahane ise ‘el-Kaide’. 2 milyonu aşkın sığınmacının yaşadığı İdlib’de Müslümanların üzerine bomba yağdırmaya hazırlanan ABD, bir yandan da Türkiye-Rusya-İran arasındaki Astana sürecini baltalamak istiyor

Yenişafak
 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:10
  1. Suriye
  2. PKK
  3. ABD
  4. Pentagon
  5. Özgür Suriye Ordusu
  6. DEAŞ
  7. Fırat Kalkanı harekatı
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