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Kirli ortaklık gün yüzüne çıktı! ABD ve Öcalan gizlice mektuplaşmış

ABD’nin sömürge valisi Brett McGurk, çözüm sürecinde teröristbaşı Öcalan’dan mektuplar aldı. PKK’ya kurdurulacak korsan devlet için birçok öneride bulunan Öcalan'ın, örgütündeki teröristleri ise “ABD isterse bize 6 ayda ordu kurar” diyerek motive ettiği öğrenildi.

02 Şubat 2018 Cuma 07:42
Kirli ortaklık gün yüzüne çıktı! ABD ve Öcalan gizlice mektuplaşmış

ABD, Suriye kuzeyinde inşa etmeye çalıştığı terör devleti projesi için terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’la koordineli çalıştı. Alınan bilgilere göre Öcalan, 2014-2016 döneminde Çetin Arkas, Nasrullah Kuran ve Mikail Barut isimli PKK’lılar aracılığıyla Brett McGurk ve Pentagon temsilcilerine İmralı Cezaevi’nden, Suriye’nin kuzeyinde yapılması gerekenleri içeren raporlar gönderdi.

ABD’nin talebi üzerine bu devlete ‘danışmanlık’ hizmeti veren Öcalan, gönderdiği raporlarda “Cerablus ve Azez hattı birleştirilmeli”, “TSK’ya Afrin konusunda engel olunmalı”, “Konfederasyon ordusu kurulmalı”, “Sınır güvenlik güçleri oluşturulmalı” gibi önerilerde bulundu.

O HAYALE İKİ DARBE

Çözüm süreci döneminde İmralı’ya nakledilen PKK’lı mahkumlar tarafından ABD’lilere iletilen konu başlıkları, 15 Ağustos 2015 tarihinde terör örgütünün yayın organı olan Özgür Gündem gazetesinde yayınlandı. PKK ve DEAŞ’la kurduğu kirli ilişki ağı tüm çıplaklığıyla ortaya çıkan ABD, Öcalan’ın önerilerini süreç dahilinde hayata geçirdi. Fakat Türkiye, güneyden kuşatma projesinin en önemli ayaklarından olan ‘Cerablus-Azez hattının birleştirilmesi’ planını Fırat Kalkanı Harekâtı ile bozdu. PKK/PYD ve müttefiki ABD’ye ikinci büyük darbe ise Afrin’de vuruldu. Teröristbaşı Öcalan’ın, “Afrin’de mühimmat atölyeleri inşa edin”, “Savaş komünü yaratın” ve “Türkiye ile büyük savaşa hazırlanın” talimatları yağdırdığı Afrin’e giren TSK ve ÖSO birlikleri ABD-PKK ittifakının Akdeniz hayalini tamamen bitirdi.

‘SİZİ GEVŞEK GÖRÜYORUM’

İmralı’dan örgüte yolladığı mesajlarda “ABD isterse bize 6 ayda ordu kurar” diyen teröristbaşı, işgaller zinciriyle kurulmaya çalışılan terör devleti sürecini ise Fransız Devrimi’ne benzetti. Pentagon ve sömürge valisi Brett McGurk’a, “Sizinle yalnızca Suriye ve Irak’ta değil tüm Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesinde işbirliği yapmaya hazırız” diyen Öcalan, teröristleri ise sık sık şu sözlerle uyardı: “Sizi çok gevşek görüyorum, böyle devam ederseniz çok yerinizden vurulursunuz, Türkiye sizi bitirir. Bu halde Afrin’e çakılıp kalırsanız sizi adım adım kuşatan Türkiye’ye karşı savunmasız kalırsınız. Ne ile karşı karşıya olduğunuzun farkında değilsiniz...” (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 07:42
  1. Brett McGurk
  2. Abdullah Öcalan
  3. ABD
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