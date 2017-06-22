‘Kirli’ manşetler

İşte bugün ‘adalet’ kılıfıyla sokakları karıştırmayı amaçlayan CHP zihniyetli Kartel medyasının 28 Şubat sürecindeki İmam Hatip yürüyüşüne karşı kin ve nefret dolu yayınları:

Hürriyet, 30 Temmuz 1997: “Tehlikeli tahrik” manşetiyle çıkan gazetenin haberinde, “Kesintisiz eğitimi protesto için Ankara’da toplanan aşırı dinci gruplar, Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının önüne giderek çirkin sloganlar attı” ifadeleri kullanıldı. Ellerinde yalnızca ay-yıldızlı Türkiye bayrağı bulunan sakallı göstericilerin fotoğrafına geniş yer verilerek, “İşte 8 yıla karşı çıkanlar - Genelkurmay önünde taşkınlık yapan göstericilerden 55’i gözaltına alındı. Sakallı, takkeli şalvarlı göstericiler arasında terör örgütü İBDA-C militanları da vardı” denildi. Eylemcilere ‘terör’ iftirası atılan kirli haberlerin birinde ise eylemciler arasında yer alan Recep Görmez adlı vatandaş, fotoğrafı çember içine alınarak şöyle fişlenmişti: “Önceki gösterilerde yeşil bayraklar açan göstericiler, bu kez takıyye yaparak sadece Türk bayrakları taşıdılar. Göstericiler arasında Sincan’da İnterstar muhabiri Işın Gürel’e saldıran Recep Görmez de vardı.” Hürriyet, “Genelkurmay’da öfke” başlığı altında ise şu ifadelere yer verdi: “Çember sakallı, şalvarlı, takkeli, kara çarşaflı bir grup göstericinin Genelkurmay’ın önünde, ‘Kafirlerin korkusu, Muhammed’in ordusu’ şeklinde atılan sloganlar öfke yarattı.”

Hürriyet, gazetenin iç kısmında da tam sayfa olarak yer verdiği eylemle ilgili, takkeli vatandaşların fotoğrafını “İBDA-C mitingde”, ellerinde Türk bayrağı yer alan çarşaflı ve sarıklı mütedeyyin insanların fotoğrafını “Sanki ortaçağ”, eylemde yer alan bir hanım direnişçinin fotoğrafını “Kadınları öne sürdüler” başlıklı haberlerle sayfasına işledi. “Fiyasko eylem” başlıklı haberinin spotunda şu kışkırtıcı sözlere yer verildi: “Günlerdir hazırlandıkları ‘8 yıllık kesintisiz eğitime hayır’ gösterisi fos çıkan fanatik İslamcılar, gösteriyi tehlikeli bir provokasyona dönüştürdüler. ‘Kanlı’, ‘ölümlü’ tehdit sloganlarıyla yürüyen ve gazetecilere saldıran göstericilere polis çok nazik davrandı. Gösteriye RP milletvekilleri ve İBDA-C militanları da katıldı.”

Eylemcilere yönelik polisin TOMA’larla müdahelesine Hürriyet’in attığı başlık şöyle: “İrticaya mor su”

Günümüzde Kılıçdaroğlu’nun küçük çaplı yürüyüşünü sayfalarca işleyen ve ‘Adalet yürüyüşü’ manşetleriyle sunan Hürriyet’in İHL eylemine katılan binlerce vatandaşla ilgili başlığı ise şu: “5 bini zor buldular”.

YALAN, İFTİRA, HAKARET...

Milliyet, 30 Temmuz 1997: “Kara Salı” manşeti atan dönemin bir diğer Kartel gazetesi Milliyet, manşetinde, emniyet güçlerinin göstericilere saldırdığı esnada polisler tarafından tartaklanan gazetecinin fotoğrafını kullandı. Sonradan 5 polisin açığa alındığı söz konusu olayla ilgili eylemcileri sorumlu tutan gazete, “İmam hatip eyleminde gazetecilere çirkin saldırı. Sekiz yılı protesto eylemi tahrike dönüştü. Eylemciler orduyu ve medyayı hedef aldı, şeriat sloganları atıldı” şeklinde yalan ifadelere yer verdi. “Tahrikçiler sahnede”, “Meclis’e yürüdüler”, “Hakaret sloganları” başlıklarının kullanıldığı gazetede, Refah Partisi Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan’ın elinde bayrak bulunan fotoğrafın bayrak kısmı kesilerek, vekil “sopa” sallıyormuş gibi bir algı oluşturuldu.

‘CASUS’TAN CUNTACI BAŞLIK

Cumhuriyet, 30 Temmuz 1997: “İrtica başkentte” manşetiyle çıkan Cumuriyet “Askeri sloganla tahrik ettiler”, “Hasan Hüseyin Ceylan yol gösterdi” başlıklarını attığı haberinde şu ifadelere yer verdi: “RP ve şeriatçı basın kışkırttı. Binlerce gerici Ankara’yı basarak yasadışı gösteri yaptı. TBMM’ye kadar ulaşan kalabalığı izlemekle yetinen polisin gücü gazetecilere yetti.”

Cumhuriyet, 31 Temmuz 1997: “İrticaya ödün yok – Başbakan: 8 yıllık kesintisiz eğitim cumhuriyet tarihinin en büyük reformu.” “Göz yumuldu – CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, polisin irtica karşısında serçe gibi kaldığını söyledi. Demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, gericilere gösterilen hoşgörünün ‘şeriatçıların poliste yuvalandığının’ göstergesi olduğunu belirttiler.”

Milliyet, 31 Temmuz 1997: “Refah tahrik etti – Hükümet Ankara’daki kanlı olaylar için RP’yi suçladı: ‘Yalanla insanları sokağa döktüler’”.