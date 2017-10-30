Kirli ittifak ile 3 köyü ele geçirdiler

DEAŞ'e karşı savaşan Tahriru'ş Şam Heyeti'ne (HTŞ) saldıran rejim güçleri üç köyü ele geçirdi.

Esed rejimine yakın kaynaklar, rejime bağlı silahlı güçlerin Hama'nın kuzeydoğusundaki Mezrat el Şarfa, Mezrat Ebu Laffa ve Maşrafat köylerinde kontrol sağladığını bildirdi.

Bölgedeki DEAŞ teröristleri ile savaşan Tahriru'ş Şam Heyeti, Esed rejiminin saldırısına uğradı. Rejime bağlı milislere destek veren Rus uçaklarının Hama'nın doğusundaki Saan ve Hamra yerleşimlerine hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Esed rejiminin bölgeye geçirdiği DEAŞ teröristleri ile uzun süredir çatışmayı sürdürüren HTŞ, bir süredir Hama'nın kuzeyinde aynı anda DEAŞ ve Esed rejimine karşı savaşıyor.

DEAŞ-ESED REJİM İŞBİRLİĞİ

Hama'nın doğusundaki Ukayribat'ta kuşatma altında olan DEAŞ teröristleri, 9 Ekim günü, Esed rejiminin geçiş izni vermesi üzerine muhaliflerin kontrolündeki bölgeye girmişti.

15 kilometre boyunca Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden geçmesine izin verilen DEAŞ teröristleri, ağır silahlarla Tahriru'ş Şam denetimindeki köylere saldırdı.

Bölgeye DEAŞ'in girmesi üzerine rejime karşı Ebu Dali'de düzenlediği operasyonu durdurmak zorunda kalan HTŞ, uzun süredir DEAŞ'in ele geçirdiği köyleri geri almak için saldırılar düzenliyor.

Birçok köyden DEAŞ'i püskürtmeyi başaran Tahriru'ş Şam Heyeti, aynı bölgede eş zamanlı olarak Esed rejimine karşı savaşıyor.

mepanews