Kirli hava ile başa çıkamayan Çin'e Orman Şehri önerisi

Çin’de ortaya atılan bu proje, nefes alan sehirlerin ve doğayla iç içe olan huzurlu bir metropol yaşantısının o kadar da zor olmadığını ispatlıyor.

Çin’de çalışan bir İtalyan mimarın fikri olan bu proje, özellikle Şangay gibi milyonlarca insanın hiç gitmeyen sis bulutları arasında yaşamaya çalıştığı şehirler için ideal. Şangay, dünyanın en kirli havaya sahip şehri olarak kayıtlara geçti. Şehrin bazı bölgelerinde uzmanlar filtreleyici maske kullanmayı öneriyorlar. Hatta bazı çalışmalara göre sigara kullanmayan insanların, Şangay’da günde 1 paket sigara içen insanla aynı etki altında yaşadığı açıklanıyor. (Webtekno)