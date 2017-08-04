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Kirli eller yine devrede! Asıl saldırı yeni başladı…

Türkiye'nin büyük bir kahramanlık örneği vererek atlattığı hain FETÖ darbesi, batıyı yeni planlar yapmaya sürükledi.

04 Ağustos 2017 Cuma 12:27
Kirli eller yine devrede! Asıl saldırı yeni başladı…

Türkiye'nin büyük yükselişini hazmedemeyen FETÖ ve işbirlikçileri CHP'nin sözde adalet yürüyüşünden de bir sonuç alamayınca yeni kaos planını devreye soktu. Gizli eller halkta huzursuzluk yaratmak için halkın ortak değerleri üzerinden provokasyona başladı.

Zaman ayarlı, halka ve batıya mesaj veren bu provokasyonların ortak noktaları deşifre oldu.

TÜRKİYE'YE MÜDAHALE İÇİN ZEMİN

Bu provokasyonlar ile Türkiye'ye müdahale için zemin hazırlandığı veya laik kesimde bir rahatsızlık yaratarak yeni bir Gezi benzeri olayların çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

İşte o provokasyonlar;

1-  Türk askerinin Gaziantep'te Suriyeli mültecilere dayak görüntüsü. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla toplumda büyük tepki çekmiş ve TSK jet hızıyla sorumluların gözaltına alındığını açıklamıştı. Bu olayda en ilginç ayrıntı şu; suç işlediğini bilmesine rağmen askerin dayak anını videoya kaydedip paylaşması.

2 - TSK olayının üzerinden 2 gün geçmişti ki Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, başında sarık bulunan seyyar satıcı, Mehmet Malbora, 'Dinimizde putperestliğe yer yoktur' diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı. Kısa süre sonra anlaşıldı ki bu şahıs uyuşturucu bağımlısı ve HDP üyesi. Bu olayda da özellikle laik kesim hedef alınarak toplumdaki ortak değer olan Atatürk üzerinden kaos planlandı. Ama ne tesadüftür ki o anda orada hazır bir gazeteci var ve o anlar an be an kaydedilip Türkiye'deki bazı gazetelerin manşetlerini süslüyor.  Şahıs ise jet hızıyla tutuklandı.

3- Daha Atatürk büstüne saldırı haberinin ateşi sönmeden Maçka Parkı’nda şortlu kıza güvenlik müdahalesi haberi geldi. İstanbul Maçka Parkı'nda yaşanan olayda; parkın güvenlik görevlilerinden birinin, şort giyen bir genç kıza, "Bu kıyafetle parka girmene izin vermem" dediği ve bu yüzden taraflar arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü. O anlar ise yine parkta hazır bekleyen birileri tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Derhal o güvenlik görevlisinin işine ise son verildi.

4- 29 Temmuz Cumartesi günü Eminönü-Adalar hattındaki vapurda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. İstanbul ada vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlikleri tarafından makine dairesinde dövüldü. Yine tıpkı önceki olaylarda olduğu gibi bu olayda da dayakçı kişiler kendilerini kayda alıp sosyal medyaya videoyu servis ediyor. İBB konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapıp özel şirkete bağlı güvenlik görevlilerinin işine son verildiğini açıkladı.

5- Türkiye'ye müdahalenin zeminini hazırlayan bazı kesimlerin algı operasyonu bunlarla bitmiyor ve bu sabah  İstanbul Metrosu'nda kadın müzisyene dayak videosu sosyal medyaya düştü. Tıpkı önceki olaylar gibi bu olayın da o anda kaydı alınıyor. Video kısa süre içinde büyük tepki çekti ve bazı haber sitelerine manşet oldu.

Anlaşılan o ki FETÖ darbe girişimi ile istediğini alamayan küresel güçler, PYD'ye yüzlerce TIR silah vererek, Türkiye'ye saldırmadan önce toplumda da bir zemin arayışına çoktan başladı. 

 

İbrahim Günay'ın analizi

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 12:27
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