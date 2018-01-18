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Kirli 'Afrin' oyunu böyle deşifre oldu! Teröristler...

Terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’de bombalı araçlı ve havan toplu saldırı gerçekleştirmeyi, suçu da Türkiye ve Özgür Suriye Ordusuna atmayı planladığı ortaya çıktı.

18 Ocak 2018 Perşembe 16:38
Kirli 'Afrin' oyunu böyle deşifre oldu! Teröristler...

Terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’de bombalı saldırı gerçekleştirmeyi, suçu da Türkiye ve Özgür Suriye Ordusuna atmayı planladığı ortaya çıktı. Kirli plan ses kaydına yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin teröristlerden temizlenmesi için düzenlemeyi öngördüğü operasyonun hazırlıkları son aşamaya gelirken, terör örgütü PKK/YPG'nin de Türkiye ve ÖSO’ya karşı kirli planlar hazırladığı ortaya çıkartıldı.

BOMBALI EYLEM YAPIP...

İstihbarat birimlerinin raporlarında, terör örgütünün operasyonu protesto bahanesiyle toplanılmasını istediği, ardında da bu gösterilerde bombalı eylemler yaparak suçu Türkiye ve Özgür Suriye Ordusuna atmayı düşündüğü, böylelikle Afrin’de sivilleri Türkiye’ye karşı kendi yanlarına çekmeyi istediği yer aldı.

İŞTE KAYITTAKİ KONUŞMA

Ses kayıtlarından birinde, “Yarın PKK protesto yapacak. Afrin ahalisi ve bütün Kürtler protestoya katılacak. Ve protestoda bombalı araç patlatacaklar. Veya uzaktan havan topuyla vuracaklar, Özgür Suriye Ordusu ve Türk Ordusunu suçlayacaklar” ifadeleri geçiyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 16:38
  1. Terör örgütü PKK/YPG
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