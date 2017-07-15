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Kırkpınar’ın favori isimleri, firesiz olarak bir üst tura yükseldi

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık ilk tur güreşleri tamamlandı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:18
Kırkpınar’ın favori isimleri, firesiz olarak bir üst tura yükseldi

Geçen yılın şampiyonu başpehlivan Recep Kara, Ahmet Selbest’i yenerek bir üst tura yükseldi. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde doping cezasından dolayı 3 yıl güreşemeyen ve geçen yıl Er Meydanı’na dönen Kırkpınar’ın favori isimlerinden Ali Gürbüz de çıktığı ilk tur müsabakasında rakibi Onur Balcı’yı 10 dakika gibi kısa bir sürede yenerek, bir üst tura yükseldi.

Başpehlivanlık güreşlerinde ilk turda genel olarak kürsüye çıkmış ve derece yapmış olan pehlivanlar rakiplerine karşı galip gelerek, altın kemer yolunda iddialarını sürdürme şansı yakalamış oldu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:18
  1. Balcı
  2. Kırkpınar
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