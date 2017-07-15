Kırkpınar’da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Saraiçi Er Meydanın’da pehlivanlar arasında çıkan kavgada bir pehlivan sağ göğsünden ve dudağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevik kuvvet ekipleri, pehlivanlar arasında çıkan kavgaya müdahale ederken güreşseverler de zaman zaman gerginlik yaşıyor.

Polis Er Meydanında güvenliği arttırdı.