Kırkpınar’da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde pehlivanlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bir pehlivan çıkan arbedede yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:51
Saraiçi Er Meydanın’da pehlivanlar arasında çıkan kavgada bir pehlivan sağ göğsünden ve dudağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevik kuvvet ekipleri, pehlivanlar arasında çıkan kavgaya müdahale ederken güreşseverler de zaman zaman gerginlik yaşıyor.
Polis Er Meydanında güvenliği arttırdı.