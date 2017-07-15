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Kırkpınar’da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde pehlivanlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bir pehlivan çıkan arbedede yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:51
Kırkpınar’da kavga çıktı, pehlivan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Saraiçi Er Meydanın’da pehlivanlar arasında çıkan kavgada bir pehlivan sağ göğsünden ve dudağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevik kuvvet ekipleri, pehlivanlar arasında çıkan kavgaya müdahale ederken güreşseverler de zaman zaman gerginlik yaşıyor.

Polis Er Meydanında güvenliği arttırdı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:51
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