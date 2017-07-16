Kırkpınar’da dev Türk bayrağı şehitler için açıldı

Saha görevlileri, cazgırlar ve hakemler tarafından açılan 30 metreye 15 metre olan dev Türk bayrağı saray içi er meydanında, Edirne Belediye Bandosu tarafından çalınan 10. Yıl Marşı eşliğinde gezdirildi. Dev Türk bayrağı, protokol üyeleri ve tribünleri dolduran güreş severler tarafından ayakta selamlandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri baş cazgırları Şükrü Kayabaş ve Pele Mehmet’in ‘Ne Mutlu Türk’üm diyene’ diyerek, gezdirilen dev Türk bayrağı, milli duyguları anlatan maniler eşliğinde, Er Meydanı’nı dolduran binlerce güreş sever tarafından alkışlarla ayakta selamlandı.