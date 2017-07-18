Kırkpınar’da 70 kişi organ bağışında bulundu

“Bağışlanan Her Organ Filizlenen Bir Candır” teması ile ülkenin her yerinden gelen güreş severlere ve Edirnelilere, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilen materyallerle organ bağışının önemi anlatıldı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.Gece festival alanına gelen ve standı ziyaret edenler organ bağışı konusunda bilgilendirildi.

Gün boyunca güreşler devam ederken giriş kapılarında ve tribünlerdeki seyircilere organ bağışını hatırlatıcı broşürlerle bilgilendirme yapıldı. Etkinlik boyunca organ bağışı konusunda duyarlı 70 vatandaş organ bağışı talebinde bulundu.

“Organlarınızı bağışlayın, hayata bir iz bırakın”

Organ ve Doku Bağışı standında konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. A. Muhsin Kişioğlu, “Ülkemizde her yıl organ bekleyen kişi sayısı artmakta ve bu kişilerin yaşama şansı her geçen gün azalmaktadır. Ülkemizde nakil yapılan organ sayısı ve nakil sonrası yaşam süreleri, gelişen teknoloji ile birlikte yüksek seviyelere ulaşmıştır. Organ nakli olmuş hastalarda başarı ve sağ kalım oranı Avrupa ile eşdeğer (yüzde 85-96) durumdadır. Ülkemiz organ nakli faaliyetleri konusunda yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahip iken, kadavra bağış oranları açısından yetersiz kalmaktadır. Standımıza gelerek organ bağışında bulunan duyarlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Sizde organlarınızı bağışlayın, hayata bir iz bırakın” dedi.